Орбан обвинил Европу в намерениях расширить войну РФ против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что завершение войны, которую РФ развязала против Украины, никогда не было столь близким – все благодаря усилиям США.
Главные тезисы
- Орбан считает, что завершение российско-украинской войны стало ближе благодаря действиям США, и выступает против конфискации российских активов.
- Он утверждает, что намерения Европы по конфискации активов могут продлить конфликт.
- Венгрия отказывается от поддержки отправки денег и оружия Украине, и участия в акциях ЕС, направленных на продление войны.
Орбан набросился с обвинениями в Европу
По словам Орбана, ключевые события на этой неделе будут проходить в Брюсселе на саммите Европейского Союза, к которому также готовится Венгрия. В частности, в ближайшее время предстоит собраться консультативная комиссия ЕС венгерского парламента.
Он добавил, что Европа стоит перед "прекрасной возможностью", ведь войну, которую европейские страны не смогли завершить в течение четырех лет, могут остановить США.
По его словам, речь идет, в частности, о конфискации замороженных российских активов, что, по мнению Орбана, равнозначно оглашению открытой войны России и неизбежно получит ответ с ее стороны.
У нас нет причин менять позицию Венгрии. У войны нет решения на передовой. Если нет решения на линии фронта, нужно делать то, что говорит президент Трамп — вести переговоры.
Орбан в очередной раз заявил, что Будапешт не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, не посылает деньги и оружие Украине, а также не будет участвовать в каких-либо заимствованиях ЕС, которые, по его словам, "направлены на продолжение войны".
