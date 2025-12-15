Орбан обвинил Европу в намерениях расширить войну РФ против Украины
Орбан обвинил Европу в намерениях расширить войну РФ против Украины

Orban Victor
Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что завершение войны, которую РФ развязала против Украины, никогда не было столь близким – все благодаря усилиям США.

Главные тезисы

  • Орбан считает, что завершение российско-украинской войны стало ближе благодаря действиям США, и выступает против конфискации российских активов.
  • Он утверждает, что намерения Европы по конфискации активов могут продлить конфликт.
  • Венгрия отказывается от поддержки отправки денег и оружия Украине, и участия в акциях ЕС, направленных на продление войны.

Орбан набросился с обвинениями в Европу

По словам Орбана, ключевые события на этой неделе будут проходить в Брюсселе на саммите Европейского Союза, к которому также готовится Венгрия. В частности, в ближайшее время предстоит собраться консультативная комиссия ЕС венгерского парламента.

Ставки просты: война или мир. Мы еще никогда не были так близки к завершению российско-украинской войны.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он добавил, что Европа стоит перед "прекрасной возможностью", ведь войну, которую европейские страны не смогли завершить в течение четырех лет, могут остановить США.

В то же время венгерский премьер выразил убеждение, что Европа движется в противоположном направлении и намерена не только продолжить, но и расширить войну.

По его словам, речь идет, в частности, о конфискации замороженных российских активов, что, по мнению Орбана, равнозначно оглашению открытой войны России и неизбежно получит ответ с ее стороны.

У нас нет причин менять позицию Венгрии. У войны нет решения на передовой. Если нет решения на линии фронта, нужно делать то, что говорит президент Трамп — вести переговоры.

Орбан в очередной раз заявил, что Будапешт не поддерживает конфискацию замороженных активов РФ, не посылает деньги и оружие Украине, а также не будет участвовать в каких-либо заимствованиях ЕС, которые, по его словам, "направлены на продолжение войны".

В завершение премьер-министр Венгрии заявил, что ближайшая неделя будет насыщенной и призвал "пристегнуть ремни безопасности".

Орбан снова защищает интересы России

