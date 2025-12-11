"Видят цивилизационный кризис Европы". Орбан цинично хвалит Стратегию нацбезопасности США

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает новую американскую стратегию национальной безопасности "самым важным и интересным документом последних лет".
Орбан цинично одобряет Стратегию нацбезопасности США
Орбан заявил, что в этом документе о Брюсселе "говорится тем же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас".
Также он заявил, что США вроде бы "видят цивилизационный кризис Европы".
The new American national security strategy: the most important and most interesting document of recent years. It speaks about Brussels in the same tone that the Biden administration and Brussels used when speaking about us. What goes around comes around.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2025
The Americans also see…
Подытоживая, Орбан отметил, что США "четко понимают упадок Европы".
Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии сражаемся уже 15 лет. Наконец-то мы не боремся с этим сами.
5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.
