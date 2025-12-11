"Видят цивилизационный кризис Европы". Орбан цинично хвалит Стратегию нацбезопасности США
"Видят цивилизационный кризис Европы". Орбан цинично хвалит Стратегию нацбезопасности США

Orban Victor
Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает новую американскую стратегию национальной безопасности "самым важным и интересным документом последних лет".

Главные тезисы

  • Виктор Орбан считает, что новая стратегия национальной безопасности США указывает на кризис цивилизационных ценностей в Европе.
  • Американские политики рассматривают Европу как слабого союзника в международных отношениях.
  • Орбан высказывает циничное одобрение документа о Брюсселе, считая его отражением того, как США и Брюссель говорят о них.

Орбан цинично одобряет Стратегию нацбезопасности США

Орбан заявил, что в этом документе о Брюсселе "говорится тем же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас".

Что посеешь, то и пожнешь. Американцы также видят, что Европа столкнулась со стеной продолжительного экономического тупика. Слабый союзник не может защитить себя и не может быть надежным партнером по международным делам.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Также он заявил, что США вроде бы "видят цивилизационный кризис Европы".

Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок в опасности. Они также видят, что европейские либералы сожгли сеть отношений, когда-то существовавшую с Россией, что было ошибкой. По мнению американских политиков, отношения Европы с Россией следует восстанавливать на стратегическом уровне.

Подытоживая, Орбан отметил, что США "четко понимают упадок Европы".

Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии сражаемся уже 15 лет. Наконец-то мы не боремся с этим сами.

5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа. В частности, европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

