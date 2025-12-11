Орбан цинично одобряет Стратегию нацбезопасности США

Орбан заявил, что в этом документе о Брюсселе "говорится тем же тоном, каким администрация Байдена и Брюссель говорили о нас".

Что посеешь, то и пожнешь. Американцы также видят, что Европа столкнулась со стеной продолжительного экономического тупика. Слабый союзник не может защитить себя и не может быть надежным партнером по международным делам. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Также он заявил, что США вроде бы "видят цивилизационный кризис Европы".

The new American national security strategy: the most important and most interesting document of recent years. It speaks about Brussels in the same tone that the Biden administration and Brussels used when speaking about us. What goes around comes around.



The Americans also see… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2025

Они видят, что цивилизационные ценности Европы, демократия и свободный рынок в опасности. Они также видят, что европейские либералы сожгли сеть отношений, когда-то существовавшую с Россией, что было ошибкой. По мнению американских политиков, отношения Европы с Россией следует восстанавливать на стратегическом уровне. Поделиться

Подытоживая, Орбан отметил, что США "четко понимают упадок Европы".

Они видят упадок цивилизационного масштаба, с которым мы в Венгрии сражаемся уже 15 лет. Наконец-то мы не боремся с этим сами.

5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.