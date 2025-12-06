Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к 2030 году Европа готовится воевать и подчеркнул, что нужно теснее сотрудничать с Россией. Об этом он сказал во время общения со своими поклонниками в городе Кечкемет.
Главные тезисы
- Орбан подчеркнул готовность Европы к войне и призвал к сотрудничеству с Россией, выражая критику в адрес ЕС.
- Премьер-министр Венгрии делает прогнозы об ускорении событий до 2030 года и предупреждает о возможном участии в конфликте.
- Орбан высказался о необходимости укрепления экономической и политической силы для удержания от войны.
Орбан набросился на Европу из-за подготовки к войне против РФ
Орбан отметил, что в том, что ЕС готовится к защите в случае нападения со стороны России, виновата Европа, а не страна-агрессор.
Он считает, что это уже расширение по учебникам, все четыре фазы которого были реализованы — сначала разрыв дипломатических, а затем экономических отношений, введение призывной службы, а также "управление войной".
Кроме того, Орбан повторил слова российской пропаганды о россиянах и украинцах как будто бы один народ, а также поблагодарил американского президента Дональда Трампа за то, что он "ненавидит войну" и "хочет мира".
В то же время премьер-министр Венгрии добавил, что готовит визит делегации страны "в ближайшие дни" в Москву для расширения экономического сотрудничества.
