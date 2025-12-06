Орбан цинично обвинил ЕС в подготовке войны против России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что к 2030 году Европа готовится воевать и подчеркнул, что нужно теснее сотрудничать с Россией. Об этом он сказал во время общения со своими поклонниками в городе Кечкемет.

Орбан набросился на Европу из-за подготовки к войне против РФ

Орбан отметил, что в том, что ЕС готовится к защите в случае нападения со стороны России, виновата Европа, а не страна-агрессор.

Это война, в которую нас могут вовлечь. Эта война недалеко, не только физически, но и политически. Лидеры Европейского Союза решили, что Европа уйдет на войну. Об этом написано, что к 2030 году нужно быть готовым к войне, они даже перешли к управлению войной. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он считает, что это уже расширение по учебникам, все четыре фазы которого были реализованы — сначала разрыв дипломатических, а затем экономических отношений, введение призывной службы, а также "управление войной".

Чтобы удержаться от войны, нужна сила, поэтому мы хотим сделать Венгрию сильной как экономически, так и политически. Надо обращать внимание на историю, учиться, чтобы если до 2030 года Европа действительно вступит в войну, мы смогли удержаться от нее. Когда настанет момент, мы должны быть готовы, выборы в апреле 2026 будут последними выборами перед войной, и следующее правительство должно нас спасти. Если он будет пробрюссельским, нас втянут в войну, и у нас нет шанса остаться в стороне. Поделиться

Кроме того, Орбан повторил слова российской пропаганды о россиянах и украинцах как будто бы один народ, а также поблагодарил американского президента Дональда Трампа за то, что он "ненавидит войну" и "хочет мира".