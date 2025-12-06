Орбан цинічно звинуватив ЄС у підготовці до війни проти Росії
Орбан цинічно звинуватив ЄС у підготовці до війни проти Росії

Орбан
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що до 2030 року Європа готується воювати та наголосив, що потрібно тісніше співпрацювати з Росією. Про це він сказав під час спілкування зі своїми прихильниками у місті Кечкемет.

Головні тези:

  • Віктор Орбан заявив про готовність Європи до війни та закликав до співпраці з Росією, висловивши цинічну критику ЄС.
  • Угорський прем'єр прогнозує пришвидшення подій до 2030 року та попереджає про можливу участь в конфлікті.

Орбан накинувся на Європу через підготовку до війни проти РФ

Орбан зазначив, що у тому, що ЄС готується до захисту у разі нападу з боку Росії винна Європа, а не країна-агресор.

Це війна, в яку нас можуть втягнути. Ця війна недалеко, не тільки фізично, але й політично. Лідери Європейського Союзу вирішили, що Європа піде на війну. Про це написано, що до 2030 року потрібно бути готовими до війни, вони навіть перейшли до управління війною.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Премʼєр-міністр Угорщини

Він вважає, що це вже розширення за підручниками, всі чотири фази якого були реалізовані — спершу розрив дипломатичних, а потім економічних відносин, введення призовної служби, а також "управління війною".

Щоб утриматися від війни, потрібна сила, тому ми хочемо зробити Угорщину сильною, як економічно, так і політично. Треба звертати увагу на історію, вчитися, щоб, якщо до 2030 року Європа дійсно вступить у війну, ми змогли утриматися від неї. Коли настане момент, ми маємо бути готові, вибори у квітні 2026 року будуть останніми виборами перед війною, і наступний уряд має нас врятувати. Якщо він буде пробрюссельським, нас втягнуть у війну, і ми не матимемо шансу залишитися осторонь.

Крім того, Орбан повторив слова російської пропаганди про росіян та українців як нібито один народ, а також подякував американському президенту Дональду Трампу за те, що він "ненавидить війну" та "хоче миру".

Водночас премʼєр-міністр Угорщини додав, що готує візит делегації країни "найближчими днями" до Москви для розширення економічної співпраці.

