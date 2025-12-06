Орбан цинічно звинуватив ЄС у підготовці до війни проти Росії

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що до 2030 року Європа готується воювати та наголосив, що потрібно тісніше співпрацювати з Росією. Про це він сказав під час спілкування зі своїми прихильниками у місті Кечкемет.

Орбан накинувся на Європу через підготовку до війни проти РФ

Орбан зазначив, що у тому, що ЄС готується до захисту у разі нападу з боку Росії винна Європа, а не країна-агресор.

Це війна, в яку нас можуть втягнути. Ця війна недалеко, не тільки фізично, але й політично. Лідери Європейського Союзу вирішили, що Європа піде на війну. Про це написано, що до 2030 року потрібно бути готовими до війни, вони навіть перейшли до управління війною. Віктор Орбан Премʼєр-міністр Угорщини

Він вважає, що це вже розширення за підручниками, всі чотири фази якого були реалізовані — спершу розрив дипломатичних, а потім економічних відносин, введення призовної служби, а також "управління війною".

Щоб утриматися від війни, потрібна сила, тому ми хочемо зробити Угорщину сильною, як економічно, так і політично. Треба звертати увагу на історію, вчитися, щоб, якщо до 2030 року Європа дійсно вступить у війну, ми змогли утриматися від неї. Коли настане момент, ми маємо бути готові, вибори у квітні 2026 року будуть останніми виборами перед війною, і наступний уряд має нас врятувати. Якщо він буде пробрюссельським, нас втягнуть у війну, і ми не матимемо шансу залишитися осторонь. Поширити

Крім того, Орбан повторив слова російської пропаганди про росіян та українців як нібито один народ, а також подякував американському президенту Дональду Трампу за те, що він "ненавидить війну" та "хоче миру".