Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що до 2030 року Європа готується воювати та наголосив, що потрібно тісніше співпрацювати з Росією. Про це він сказав під час спілкування зі своїми прихильниками у місті Кечкемет.
Головні тези:
- Віктор Орбан заявив про готовність Європи до війни та закликав до співпраці з Росією, висловивши цинічну критику ЄС.
- Угорський прем'єр прогнозує пришвидшення подій до 2030 року та попереджає про можливу участь в конфлікті.
Орбан накинувся на Європу через підготовку до війни проти РФ
Орбан зазначив, що у тому, що ЄС готується до захисту у разі нападу з боку Росії винна Європа, а не країна-агресор.
Він вважає, що це вже розширення за підручниками, всі чотири фази якого були реалізовані — спершу розрив дипломатичних, а потім економічних відносин, введення призовної служби, а також "управління війною".
Крім того, Орбан повторив слова російської пропаганди про росіян та українців як нібито один народ, а також подякував американському президенту Дональду Трампу за те, що він "ненавидить війну" та "хоче миру".
Водночас премʼєр-міністр Угорщини додав, що готує візит делегації країни "найближчими днями" до Москви для розширення економічної співпраці.
