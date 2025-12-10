Еврокомиссар Кубилюс подверг жесткой критике Стратегию нацбезопасности США

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

Единство ЕС противоречит интересам США — Кубилюс.

Об этом он написал в своем блоге, опубликованном 10 декабря.

Кубилюс пишет, что упоминание о "цивилизационном исчезновении" Европы в Стратегии нацбезопасности США основывается не на настоящих беспокойствах по поводу ценностей или демократии, а на жестких геополитических расчетах Вашингтона.

Он связал мировоззрение стратегии с идеями Элбриджа Колби — заместителя главы Пентагона, который в своей книге "Стратегия отрицания" утверждает, что США должны предотвращать формирование в любом регионе господствующей силы, способной ограничить доступ Америки к рынкам.

Потому что единство ЕС противоречит интересам США, подытожил комиссар логику, которая, по его мнению, лежит в основе документа администрации Трампа. Поделиться

Формулировка в стратегии о том, что США должны сотрудничать с европейскими националистическими партиями, выступающими против более глубокой интеграции, Кубилюс расценил как доказательство того, что США готовы "бороться против Европейского Союза, против нашей силы, которая заключается в единстве".

Надеемся, что на американской земле будет достаточно благоразумия, чтобы не бороться против новой силы европейского единства. Андрюс Кубилюс Европейский комиссар по обороне

5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.