Еврокомиссар Кубилюс подверг жесткой критике Стратегию нацбезопасности США

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.
Главные тезисы
- Стратегия национальной безопасности США по мнению Еврокомиссара Кубилюса противоречит интересам Европейского Союза и основывается на жестких геополитических расчетах.
- Кубилюс выразил опасения по поводу упоминания “цивилизационного исчезновения” Европы в стратегии, утверждая, что это связано с желанием предотвратить формирование господствующей силы в регионах.
Единство ЕС противоречит интересам США — Кубилюс.
Об этом он написал в своем блоге, опубликованном 10 декабря.
Кубилюс пишет, что упоминание о "цивилизационном исчезновении" Европы в Стратегии нацбезопасности США основывается не на настоящих беспокойствах по поводу ценностей или демократии, а на жестких геополитических расчетах Вашингтона.
Он связал мировоззрение стратегии с идеями Элбриджа Колби — заместителя главы Пентагона, который в своей книге "Стратегия отрицания" утверждает, что США должны предотвращать формирование в любом регионе господствующей силы, способной ограничить доступ Америки к рынкам.
Формулировка в стратегии о том, что США должны сотрудничать с европейскими националистическими партиями, выступающими против более глубокой интеграции, Кубилюс расценил как доказательство того, что США готовы "бороться против Европейского Союза, против нашей силы, которая заключается в единстве".
5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.
В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.
