Еврокомиссар Кубилюс подверг жесткой критике Стратегию нацбезопасности США
Еврокомиссар Кубилюс подверг жесткой критике Стратегию нацбезопасности США

Кубилюс
Read in English
Читати українською

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс высказал предположение, что Стратегия национальной безопасности США направлена на подрыв европейского единства.

Главные тезисы

  • Стратегия национальной безопасности США по мнению Еврокомиссара Кубилюса противоречит интересам Европейского Союза и основывается на жестких геополитических расчетах.
  • Кубилюс выразил опасения по поводу упоминания “цивилизационного исчезновения” Европы в стратегии, утверждая, что это связано с желанием предотвратить формирование господствующей силы в регионах.

Единство ЕС противоречит интересам США — Кубилюс.

Об этом он написал в своем блоге, опубликованном 10 декабря.

Кубилюс пишет, что упоминание о "цивилизационном исчезновении" Европы в Стратегии нацбезопасности США основывается не на настоящих беспокойствах по поводу ценностей или демократии, а на жестких геополитических расчетах Вашингтона.

Он связал мировоззрение стратегии с идеями Элбриджа Колби — заместителя главы Пентагона, который в своей книге "Стратегия отрицания" утверждает, что США должны предотвращать формирование в любом регионе господствующей силы, способной ограничить доступ Америки к рынкам.

Потому что единство ЕС противоречит интересам США, подытожил комиссар логику, которая, по его мнению, лежит в основе документа администрации Трампа.

Формулировка в стратегии о том, что США должны сотрудничать с европейскими националистическими партиями, выступающими против более глубокой интеграции, Кубилюс расценил как доказательство того, что США готовы "бороться против Европейского Союза, против нашей силы, которая заключается в единстве".

Надеемся, что на американской земле будет достаточно благоразумия, чтобы не бороться против новой силы европейского единства.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

Европейский комиссар по обороне

5 декабря США обнародовали новую стратегию национальной безопасности. В ней подчеркивают, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращению дальнейшего расширения НАТО.

В Европе с критикой отреагировали на содержание документа.

