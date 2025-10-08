Вся Европа находится под угрозой российских шахедов — Кубилюс

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы в странах, граничащих с Россией, разместили ударные беспилотники. Они пригодятся в случае атаки российских войск.

Европа должна готовиться к российским атакам — Кубилюс

Об этом заявил в своем выступлении в Европарламенте еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Кубилюс отметил, что провокации России против стран Евросоюза представляют угрозу людям и миру в Европе. Поэтому блоку необходимо действовать "очень практично и эффективно". Поделиться

Он обратил внимание, что беспилотники — это будущее войны и будущее провокаций. И к этому Евросоюз пока плохо подготовлен. В частности, системы обороны стран блока фактически не готовы обнаруживать дроны и отслеживать пересечение границ. Также сбивать беспилотник стоимостью 10 тыс. евро ракетой за 1 миллион евро "действительно нецелесообразно".

Еврокомиссар подчеркнул, что вся Европа находится под угрозой, поскольку у российских "Шахедов" дальность в 2500 километров. Они могут достичь даже Брюсселя или Страсбурга. А с контейнерных судов беспилотники способны поражать цели вдоль всего европейского побережья.

По словам Кубилюса, в краткосрочной перспективе необходимо развивать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров и спутников.

При этом в долгосрочной перспективе развивать способности обезвреживать или уничтожать дроны с помощью перехватчиков, радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений.

Для стран восточного фланга необходимы возможности использовать дроны для поражения наземных целей, если враг попытается ворваться. Нужен личный подход. Страны на передовой имеют другие потребности по сравнению с другими, включая государствы Средиземноморья. Андрюс Кубилюс Еврокомиссар по обороне

Также он добавил, что противодействие дронам РФ невозможно без сотрудничества с Украиной, ПВО которой сбивает 70-80% целей.