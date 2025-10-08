Вся Европа находится под угрозой российских шахедов — Кубилюс

Еврокомиссия настаивает на том, чтобы в странах, граничащих с Россией, разместили ударные беспилотники. Они пригодятся в случае атаки российских войск.
Главные тезисы
- Российские беспилотники представляют серьезную угрозу для стран Евросоюза, поэтому необходимо развивать системы обнаружения и уничтожения дронов.
- Сотрудничество с Украиной является ключевым в обеспечении безопасности региона, учитывая ее опыт в противодействии российским дронам.
- Системы обороны Евросоюза недостаточно подготовлены к обнаружению и отслеживанию дронов, что требует развития эффективных мер безопасности.
Европа должна готовиться к российским атакам — Кубилюс
Об этом заявил в своем выступлении в Европарламенте еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
Он обратил внимание, что беспилотники — это будущее войны и будущее провокаций. И к этому Евросоюз пока плохо подготовлен. В частности, системы обороны стран блока фактически не готовы обнаруживать дроны и отслеживать пересечение границ. Также сбивать беспилотник стоимостью 10 тыс. евро ракетой за 1 миллион евро "действительно нецелесообразно".
Еврокомиссар подчеркнул, что вся Европа находится под угрозой, поскольку у российских "Шахедов" дальность в 2500 километров. Они могут достичь даже Брюсселя или Страсбурга. А с контейнерных судов беспилотники способны поражать цели вдоль всего европейского побережья.
По словам Кубилюса, в краткосрочной перспективе необходимо развивать возможности для лучшего обнаружения, отслеживания и идентификации дронов с помощью акустических датчиков, радаров и спутников.
При этом в долгосрочной перспективе развивать способности обезвреживать или уничтожать дроны с помощью перехватчиков, радиоэлектронной борьбы и мобильных подразделений.
Также он добавил, что противодействие дронам РФ невозможно без сотрудничества с Украиной, ПВО которой сбивает 70-80% целей.
