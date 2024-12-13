Бесчисленное количество танков. Еврокомиссар Кубилюс предупредил о планах Путина

По состоянию на сегодняшний день Европа недостаточно подготовлена к возможному нападению Российской Федерации, поэтому должна начать немедленно перевооружаться.
Главные тезисы
- Европа должна немедленно начать перевооружение из-за подготовки Путина к новой войне.
- НАТО не готов к возможному вторжению России, которое может состояться уже в скором времени.
Путин может готовиться к войне с Европой или НАТО
Со срочным предупреждением по этому поводу выступил новый комиссар Европейского Союза по обороне Андрюс Кубилюс.
Он проанализировал данные специальных служб о том, что Россия будет готова к вторжению на территорию Европы уже в 2030 году.
По убеждению Кубилюса, пройдут годы, прежде чем у нас будут те силы и средства в Европе, которые предусмотрены планами НАТО.
Что об этом говорят в НАТО
Как считает генсек Альянса Марк Рютте, по состоянию на сегодняшний день для членов блока нет непосредственной военной угрозы.
Несмотря на это, НАТО не готов к тому, что будет через четыре-пять лет, если Россия все-таки начнет вторжение.
Марк Рютте обратил внимание на то, что Альянс уже увеличил оборонные расходы и продолжает усиливать свои военные возможности.
На этом фоне он призвал членов блока наконец-то перейти к мышлению военного времени, потому что иначе события могут развиваться крайне непредсказуемо.
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