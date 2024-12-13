Бесчисленное количество танков. Еврокомиссар Кубилюс предупредил о планах Путина

По состоянию на сегодняшний день Европа недостаточно подготовлена к возможному нападению Российской Федерации, поэтому должна начать немедленно перевооружаться.

Путин может готовиться к войне с Европой или НАТО

Со срочным предупреждением по этому поводу выступил новый комиссар Европейского Союза по обороне Андрюс Кубилюс.

Он проанализировал данные специальных служб о том, что Россия будет готова к вторжению на территорию Европы уже в 2030 году.

По убеждению Кубилюса, пройдут годы, прежде чем у нас будут те силы и средства в Европе, которые предусмотрены планами НАТО.

Эксперты говорят, что Россия сейчас производит больше танков, чем разворачивает на линии фронта. Бесчисленное количество танков накапливается, и я, естественно, спрашиваю себя: зачем Россия это делает? Что задумал Путин? — поинтересовался еврокомиссар. Поделиться

Что об этом говорят в НАТО

Как считает генсек Альянса Марк Рютте, по состоянию на сегодняшний день для членов блока нет непосредственной военной угрозы.

Несмотря на это, НАТО не готов к тому, что будет через четыре-пять лет, если Россия все-таки начнет вторжение.

Марк Рютте обратил внимание на то, что Альянс уже увеличил оборонные расходы и продолжает усиливать свои военные возможности.

Со всем этим наше сдерживание хорошее — пока. Но меня беспокоит завтрашний день. Мы не готовы к тому, что будет через четыре-пять лет. Опасность двигается к нам на полной скорости. Мы не должны смотреть в другую сторону. Мы должны встретить ее лицом к лицу: Происходящее в Украине может произойти и здесь. Марк Рютте Генсек НАТО

На этом фоне он призвал членов блока наконец-то перейти к мышлению военного времени, потому что иначе события могут развиваться крайне непредсказуемо.