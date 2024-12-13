Незліченна кількість танків. Єврокомісар Кубілюс попередив про плани Путіна

Станом на сьогодні Європа недостатньо підготовлена до можливого нападу Російської Федерації, тому повинна почати негайно переозброюватися.
Головні тези:
- Європа повинна негайно почати переозброювання через підготовку Путіна до нової війни.
- НАТО не готовий до можливого вторгнення Росії, яке може відбутися уже незабаром.
Путін може готуватися до війни з Європою чи НАТО
З терміновим попередженням з цього приводу виступив новий комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс.
Він проаналізував дані спеціальних служб про те, що Росія буде готова до вторгнення на територію Європи вже у 2030 році.
На переконання Кубілюса, минуть роки, перш ніж ми матимемо ті сили і засоби в Європі, які передбачені планами НАТО.
Що про це кажуть в НАТО
Як вважає генсек Альянсу Марк Рютте, станом на сьогодні для членів блоку немає безпосередньої військової загрози.
Попри це, НАТО не готовий до того, що буде за чотири-п'ять років, якщо Росія все-таки розпочне вторгнення.
Марк Рютте звернув увагу на те, що Альянс вже збільшив оборонні видатки та продовжує посилювати свої військові спроможності:
На цьому тлі він закликав членів блоку нарешті перейти до мислення воєнного часу, бо інакше події можуть розвиватися вкрай непередбачувано.
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