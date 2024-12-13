Незліченна кількість танків. Єврокомісар Кубілюс попередив про плани Путіна

Станом на сьогодні Європа недостатньо підготовлена до можливого нападу Російської Федерації, тому повинна почати негайно переозброюватися.

Путін може готуватися до війни з Європою чи НАТО

З терміновим попередженням з цього приводу виступив новий комісар Європейського Союзу з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Він проаналізував дані спеціальних служб про те, що Росія буде готова до вторгнення на територію Європи вже у 2030 році.

На переконання Кубілюса, минуть роки, перш ніж ми матимемо ті сили і засоби в Європі, які передбачені планами НАТО.

Експерти кажуть, що Росія зараз виробляє більше танків, ніж розгортає на лінії фронту. Незліченна кількість танків накопичується, і я, природно, запитую себе: навіщо Росія це робить? Що задумав Путін? — поцікавився єврокомісар. Поширити

Що про це кажуть в НАТО

Як вважає генсек Альянсу Марк Рютте, станом на сьогодні для членів блоку немає безпосередньої військової загрози.

Попри це, НАТО не готовий до того, що буде за чотири-п'ять років, якщо Росія все-таки розпочне вторгнення.

Марк Рютте звернув увагу на те, що Альянс вже збільшив оборонні видатки та продовжує посилювати свої військові спроможності:

З усім цим наше стримування хороше — поки що. Але мене турбує завтрашній день. Ми не готові до того, що буде через чотири-п'ять років. Небезпека рухається до нас на повній швидкості. Ми не повинні дивитися в інший бік. Ми повинні зустріти її обличчям до обличчя: Те, що відбувається в Україні, може статися і тут. Марк Рютте Генсек НАТО

На цьому тлі він закликав членів блоку нарешті перейти до мислення воєнного часу, бо інакше події можуть розвиватися вкрай непередбачувано.