Уся Європа перебуває під загрозою російських шахедів — Кубілюс

Єврокомісія наполягає, щоб у країнах, які межують із Росією, розмістили ударні безпілотники. Вони знадобляться на випадок атаки російських військ.
Головні тези:
- Російські безпілотники становлять серйозну загрозу для країн Євросоюзу, і необхідно приймати практичні заходи для захисту від їх можливих атак.
- Необхідно розвивати системи виявлення, відстеження та знищення дронів для ефективної оборони проти російських провокацій.
- Український досвід у протидії російським дронам є цінним ресурсом для Європи, тому співпраця з Україною є ключовою у забезпеченні безпеки регіону.
Європа повинна готуватися до російських атак — Кубілюс
Про це заявив у своєму виступі у Європарламенті єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.
Він звернув увагу, що безпілотники — це майбутнє війни і майбутнє провокацій. І до цього Євросоюз поки що погано підготовлений. Зокрема системи оборони країн блоку фактично не готові виявляти дрони і відстежувати перетин кордонів. Також збивати безпілотник вартістю 10 тис євро ракетою за 1 мільйон євро "дійсно недоцільно".
Єврокомісар наголосив, що вся Європа перебуває під загрозою, оскільки російські "Шахеди" мають дальність у 2500 кілометрів. Вони можуть досягти навіть Брюсселя чи Страсбурга. А з контейнерних суден безпілотники здатні вражати цілі вздовж усього європейського узбережжя.
За словами Кубілюса, у короткостроковій перспективі необхідно розвивати можливості для кращого виявлення, відстеження та ідентифікації дронів за допомогою акустичних датчиків, радарів і супутників.
При цьому в довгостроковій перспективі — розвивати здатності знешкоджувати або знищувати дрони за допомогою перехоплювачів, радіоелектронної боротьби та мобільних підрозділів.
Також він додав, що протидія дронам РФ неможлива без співпраці з Україною, ППО якої збиває 70-80% цілей.
