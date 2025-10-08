Уся Європа перебуває під загрозою російських шахедів — Кубілюс
Уся Європа перебуває під загрозою російських шахедів — Кубілюс

European Comission
Кубілюс

Єврокомісія наполягає, щоб у країнах, які межують із Росією, розмістили ударні безпілотники. Вони знадобляться на випадок атаки російських військ.

Головні тези:

  • Російські безпілотники становлять серйозну загрозу для країн Євросоюзу, і необхідно приймати практичні заходи для захисту від їх можливих атак.
  • Необхідно розвивати системи виявлення, відстеження та знищення дронів для ефективної оборони проти російських провокацій.
  • Український досвід у протидії російським дронам є цінним ресурсом для Європи, тому співпраця з Україною є ключовою у забезпеченні безпеки регіону.

Європа повинна готуватися до російських атак — Кубілюс

Про це заявив у своєму виступі у Європарламенті єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Кубілюс зазначив, що провокації Росії проти країн Євросоюзу становлять загрозу для людей і миру в Європі. Тому блоку необхідно діяти "дуже практично й ефективно".

Він звернув увагу, що безпілотники — це майбутнє війни і майбутнє провокацій. І до цього Євросоюз поки що погано підготовлений. Зокрема системи оборони країн блоку фактично не готові виявляти дрони і відстежувати перетин кордонів. Також збивати безпілотник вартістю 10 тис євро ракетою за 1 мільйон євро "дійсно недоцільно".

Єврокомісар наголосив, що вся Європа перебуває під загрозою, оскільки російські "Шахеди" мають дальність у 2500 кілометрів. Вони можуть досягти навіть Брюсселя чи Страсбурга. А з контейнерних суден безпілотники здатні вражати цілі вздовж усього європейського узбережжя.

За словами Кубілюса, у короткостроковій перспективі необхідно розвивати можливості для кращого виявлення, відстеження та ідентифікації дронів за допомогою акустичних датчиків, радарів і супутників.

При цьому в довгостроковій перспективі — розвивати здатності знешкоджувати або знищувати дрони за допомогою перехоплювачів, радіоелектронної боротьби та мобільних підрозділів.

Для країн східного флангу необхідні можливості використовувати дрони для ураження наземних цілей, якщо ворог спробує вдертися. Потрібен індивідуальний підхід. Країни на передовій мають інші потреби порівняно з іншими, включно з державами Середземномор'я.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

Єврокомісар з оборони

Також він додав, що протидія дронам РФ неможлива без співпраці з Україною, ППО якої збиває 70-80% цілей.

Українські дрони витіснили російський флот із Чорного моря, зупинили просування Росії і знищили стратегічні бомбардувальники та нафтопереробні заводи. При розробці "Стіни дронів" слід враховувати український досвід.

