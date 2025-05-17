Росія запланувала випробувати обороноздатність НАТО — єврокомісар Кубілюс

Дані європейських розвідок свідчать, що Росія може бути готова розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років.
Головні тези:
- Розвідка попереджає про можливу агресію Росії проти країн Європейського Союзу та НАТО.
- Європейська Комісія закликає посилити безпеку та готовність до війни відповідно до попереджень розвідки.
- Кубілюс закликає до масштабного зміцнення оборонної промисловості та використання технологічного досвіду України.
Росія може напасти на країни ЄС — Кубілюс
Про це заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.
Він сказав, що Європа має дуже серйозно ставитися до попереджень, озвучених розвідувальними службами країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини та Данії.
Кубілюс зазначив, що є спосіб запобігти такому сценарію.
Ми повинні терміново посилювати власну безпеку — через масштабне зміцнення оборонної промисловості, а також активне засвоєння досвіду й технологічних рішень, які продемонструвала Україна. Саме над цим ми сьогодні інтенсивно працюємо.
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