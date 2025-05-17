Росія запланувала випробувати обороноздатність НАТО — єврокомісар Кубілюс
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Росія запланувала випробувати обороноздатність НАТО — єврокомісар Кубілюс

окупанти
Джерело:  Еспресо

Дані європейських розвідок свідчать, що Росія може бути готова розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років.

Головні тези:

  • Розвідка попереджає про можливу агресію Росії проти країн Європейського Союзу та НАТО.
  • Європейська Комісія закликає посилити безпеку та готовність до війни відповідно до попереджень розвідки.
  • Кубілюс закликає до масштабного зміцнення оборонної промисловості та використання технологічного досвіду України.

Росія може напасти на країни ЄС — Кубілюс

Про це заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він сказав, що Європа має дуже серйозно ставитися до попереджень, озвучених розвідувальними службами країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини та Данії.

Їхні оцінки свідчать, що Росія може бути готова випробувати обороноздатність НАТО або розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

Комісар ЄС з питань оборони та космосу

Кубілюс зазначив, що є спосіб запобігти такому сценарію.

Ми повинні терміново посилювати власну безпеку — через масштабне зміцнення оборонної промисловості, а також активне засвоєння досвіду й технологічних рішень, які продемонструвала Україна. Саме над цим ми сьогодні інтенсивно працюємо.

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