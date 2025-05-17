Росія запланувала випробувати обороноздатність НАТО — єврокомісар Кубілюс

Дані європейських розвідок свідчать, що Росія може бути готова розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років.

Росія може напасти на країни ЄС — Кубілюс

Про це заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Він сказав, що Європа має дуже серйозно ставитися до попереджень, озвучених розвідувальними службами країн Європейського Союзу, зокрема Німеччини та Данії.

Їхні оцінки свідчать, що Росія може бути готова випробувати обороноздатність НАТО або розпочати нову агресію проти країн ЄС чи Альянсу вже у найближчі три-п’ять років. Андрюс Кубілюс Комісар ЄС з питань оборони та космосу

Кубілюс зазначив, що є спосіб запобігти такому сценарію.