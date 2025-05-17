Россия запланировала испытать обороноспособность НАТО — еврокомиссар Кубилюс
Категория
Мир
Дата публикации

Россия запланировала испытать обороноспособность НАТО — еврокомиссар Кубилюс

оккупанты
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Источник:  Эспрессо

Данные европейских исследований свидетельствуют, что Россия может быть готова начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса уже в ближайшие три-пять лет.

Главные тезисы

  • Россия может быть готова начать новую агрессию против стран Европейского Союза и НАТО в ближайшие три-пять лет, по данным европейских исследований.
  • Европейская Комиссия призывает к усилению безопасности и готовности к войне в соответствии с предупреждениями разведки.
  • Кубилюс предлагает укрепить оборонную промышленность и использовать опыт Украины в целях предотвращения возможной агрессии со стороны России.

Россия может напасть на страны ЕС — Кубилюс

Об этом заявил комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Он сказал, что Европа очень серьезно относится к предупреждениям, озвученным разведывательными службами стран Европейского Союза, в частности Германии и Дании.

Их оценки свидетельствуют, что Россия может быть готова испытать обороноспособность НАТО или начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса в ближайшие три-пять лет.

Андрюс Кубилюс

Андрюс Кубилюс

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса

Кубилюс отметил, что есть способ предотвратить такой сценарий.

Мы должны срочно усиливать собственную безопасность из-за масштабного укрепления оборонной промышленности, а также активного усвоения опыта и технологических решений, которые продемонстрировала Украина. Именно над этим мы сегодня активно работаем.

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