Россия запланировала испытать обороноспособность НАТО — еврокомиссар Кубилюс

Данные европейских исследований свидетельствуют, что Россия может быть готова начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса уже в ближайшие три-пять лет.
Главные тезисы
- Россия может быть готова начать новую агрессию против стран Европейского Союза и НАТО в ближайшие три-пять лет, по данным европейских исследований.
- Европейская Комиссия призывает к усилению безопасности и готовности к войне в соответствии с предупреждениями разведки.
- Кубилюс предлагает укрепить оборонную промышленность и использовать опыт Украины в целях предотвращения возможной агрессии со стороны России.
Россия может напасть на страны ЕС — Кубилюс
Об этом заявил комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
Он сказал, что Европа очень серьезно относится к предупреждениям, озвученным разведывательными службами стран Европейского Союза, в частности Германии и Дании.
Кубилюс отметил, что есть способ предотвратить такой сценарий.
Мы должны срочно усиливать собственную безопасность из-за масштабного укрепления оборонной промышленности, а также активного усвоения опыта и технологических решений, которые продемонстрировала Украина. Именно над этим мы сегодня активно работаем.
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