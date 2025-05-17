Россия запланировала испытать обороноспособность НАТО — еврокомиссар Кубилюс

Данные европейских исследований свидетельствуют, что Россия может быть готова начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса уже в ближайшие три-пять лет.

Россия может напасть на страны ЕС — Кубилюс

Об этом заявил комиссар ЕС по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Он сказал, что Европа очень серьезно относится к предупреждениям, озвученным разведывательными службами стран Европейского Союза, в частности Германии и Дании.

Их оценки свидетельствуют, что Россия может быть готова испытать обороноспособность НАТО или начать новую агрессию против стран ЕС или Альянса в ближайшие три-пять лет. Андрюс Кубилюс Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса

Кубилюс отметил, что есть способ предотвратить такой сценарий.