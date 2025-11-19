"Меньше 0,1% ВВП". Еврокомиссар Кубилюс раскрыл правду о помощи Украине

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс пристыдил страны Европы, которые в целом на помощь Украине в сдерживании российской агрессии потратили даже меньше 0,1% своего внутреннего валового продукта.
Главные тезисы
- У ЕС есть возможности и ресурсы, чтобы помочь Украине выиграть войну.
- Для этого необходимо принять серию важных решений.
Европа делает очень мало для победы Украины
Как отметил Андрюс Кубилюс, когда речь идет о помощи Украине, раздаются действительно сумасшедшие суммы. Так, за три года Киев получил 60 млрд евро.
Однако если действительно разобраться в этом вопросе, то можно понять, что это почти ничего.
По словам еврокомиссара, у ЕС действительно есть большой резерв, чтобы помочь Украине разгромить армию РФ.
Для этого просто необходима политическая воля и принятие ряда важных решений.
