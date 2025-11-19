"Меньше 0,1% ВВП". Еврокомиссар Кубилюс раскрыл правду о помощи Украине

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс пристыдил страны Европы, которые в целом на помощь Украине в сдерживании российской агрессии потратили даже меньше 0,1% своего внутреннего валового продукта.

Европа делает очень мало для победы Украины

Как отметил Андрюс Кубилюс, когда речь идет о помощи Украине, раздаются действительно сумасшедшие суммы. Так, за три года Киев получил 60 млрд евро.

Однако если действительно разобраться в этом вопросе, то можно понять, что это почти ничего.

Но если перечислить, сколько мы даем такой помощи за один год войны, выходит около 20 миллиардов — это менее 0,1% нашего валового продукта. И здесь я всегда поднимаю этот вопрос, и поднимаю публично, — что я не понимаю такой военной логики. Мы для своей обороны готовы увеличивать наши военные расходы до 3,5% валового продукта, но для Украины даем только 0,1% валового продукта, — подчеркнул Андрюс Кубилюс.

По словам еврокомиссара, у ЕС действительно есть большой резерв, чтобы помочь Украине разгромить армию РФ.