"Менше 0,1% ВВП". Єврокомісар Кубілюс розкрив правду про допомогу Україні

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс присоромив країни Європи, які загалом на допомогу Україні у стримуванні російської агресії витратили навіть менше 0,1% свого внутрішнього валового продукту.
Головні тези:
- ЄС має можливості та ресурси, щоб допомогти Україні виграти війну.
- Для цього потрібну ухвалити низку важливих рішень.
Європа робить дуже мало для перемоги України
Як зазначив Андрюс Кубілюс, коли йдеться про допомогу Україні, то лунають справді шалені суми. Так, за три роки Київ отримав 60 мільярдів євро.
Однак, якщо дійсно розібратися у цьому питанні, то можна зрозуміти, що це майже нічого.
За словами єврокомісара, ЄС дійсно має великий резерв, щоб допомогти Україні розгромити армію РФ.
Для цього просто потрібна політична воля та ухвалення низки важливих рішень.
