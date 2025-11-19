"Менше 0,1% ВВП". Єврокомісар Кубілюс розкрив правду про допомогу Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

"Менше 0,1% ВВП". Єврокомісар Кубілюс розкрив правду про допомогу Україні

Андрюс Кубілюс
Read in English
Джерело:  Радіо Свобода

 Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс присоромив країни Європи, які загалом на допомогу Україні у стримуванні російської агресії витратили навіть менше 0,1% свого внутрішнього валового продукту. 

Головні тези:

  • ЄС має можливості та ресурси, щоб допомогти Україні виграти війну.
  • Для цього потрібну ухвалити низку важливих рішень.

Європа робить дуже мало для перемоги України

Як зазначив Андрюс Кубілюс, коли йдеться про допомогу Україні, то лунають справді шалені суми. Так, за три роки Київ отримав 60 мільярдів євро.

Однак, якщо дійсно розібратися у цьому питанні, то можна зрозуміти, що це майже нічого.

Але якщо перерахувати, скільки ми даємо такої допомоги за один рік війни, виходить близько 20 мільярдів, — це менше 0,1% нашого валового продукту. І тут я завжди порушую це питання, і порушую публічно, — що я не розумію такої військової логіки. Ми для своєї оборони готові збільшувати наші військові витрати до 3,5% від валового продукту, але для України даємо лише 0,1% валового продукту, — наголосив Андрюс Кубілюс.

За словами єврокомісара, ЄС дійсно має великий резерв, щоб допомогти Україні розгромити армію РФ.

Для цього просто потрібна політична воля та ухвалення низки важливих рішень.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна готує позов проти Росії на 44 млрд дол
Україна планує стягнути з Росії 44 млрд дол
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Шокуючий провал". Експерт вказав на головний страх Путіна
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Тернопіль — відомо про загибель 19 людей
Ситуація в Тернополі - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?