"Менше 0,1% ВВП". Єврокомісар Кубілюс розкрив правду про допомогу Україні

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс присоромив країни Європи, які загалом на допомогу Україні у стримуванні російської агресії витратили навіть менше 0,1% свого внутрішнього валового продукту.

Європа робить дуже мало для перемоги України

Як зазначив Андрюс Кубілюс, коли йдеться про допомогу Україні, то лунають справді шалені суми. Так, за три роки Київ отримав 60 мільярдів євро.

Однак, якщо дійсно розібратися у цьому питанні, то можна зрозуміти, що це майже нічого.

Але якщо перерахувати, скільки ми даємо такої допомоги за один рік війни, виходить близько 20 мільярдів, — це менше 0,1% нашого валового продукту. І тут я завжди порушую це питання, і порушую публічно, — що я не розумію такої військової логіки. Ми для своєї оборони готові збільшувати наші військові витрати до 3,5% від валового продукту, але для України даємо лише 0,1% валового продукту, — наголосив Андрюс Кубілюс. Поширити

За словами єврокомісара, ЄС дійсно має великий резерв, щоб допомогти Україні розгромити армію РФ.