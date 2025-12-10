Єврокомісар Кубілюс жорстко розкритикував Стратегію нацбезпеки США

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що Стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.
Головні тези:
- Стратегія національної безпеки США застосовує жорсткі геополітичні розрахунки, які суперечать інтересам Європейського Союзу, за словами Єврокомісара Кубілюса.
- Комісар підкреслив, що посилання на “цивілізаційне зникнення” Європи в стратегії США ґрунтується на геополітичних мотивах, а не на цінностях чи демократії.
Єдність ЄС суперечить інтересам США — Кубілюс
Про це він написав у своєму блозі, опублікованому 10 грудня.
Кубілюс пише, що згадка про "цивілізаційне зникнення" Європи у Стратегії нацбезпеки США ґрунтується не на справжніх занепокоєннях щодо цінностей чи демократії, а на жорстких геополітичних розрахунках Вашингтона.
Він повʼязав світогляд стратегії з ідеями Елбріджа Колбі — заступника глави Пентагону, який у своїй книзі "Стратегія заперечення" стверджує, що США повинні запобігати формуванню в будь-якому регіоні панівної сили, здатної обмежити доступ Америки до ринків.
Формулювання у стратегії про те, що США мають співпрацювати з європейськими націоналістичними партіями, які виступають проти глибшої інтеграції, Кубілюс розцінив як доказ того, що США готові "боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили, яка полягає в єдності".
5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.
У Європі з критикою відреагували на зміст документа.
