Єврокомісар Кубілюс жорстко розкритикував Стратегію нацбезпеки США
Політика
Дата публікації

Єврокомісар Кубілюс жорстко розкритикував Стратегію нацбезпеки США

Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що Стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.

Головні тези:

  • Стратегія національної безпеки США застосовує жорсткі геополітичні розрахунки, які суперечать інтересам Європейського Союзу, за словами Єврокомісара Кубілюса.
  • Комісар підкреслив, що посилання на “цивілізаційне зникнення” Європи в стратегії США ґрунтується на геополітичних мотивах, а не на цінностях чи демократії.

Єдність ЄС суперечить інтересам США — Кубілюс

Про це він написав у своєму блозі, опублікованому 10 грудня.

Кубілюс пише, що згадка про "цивілізаційне зникнення" Європи у Стратегії нацбезпеки США ґрунтується не на справжніх занепокоєннях щодо цінностей чи демократії, а на жорстких геополітичних розрахунках Вашингтона.

Він повʼязав світогляд стратегії з ідеями Елбріджа Колбі — заступника глави Пентагону, який у своїй книзі "Стратегія заперечення" стверджує, що США повинні запобігати формуванню в будь-якому регіоні панівної сили, здатної обмежити доступ Америки до ринків.

Тому що єдність ЄС суперечить інтересам США, — підсумував комісар логіку, яка, на його думку, лежить в основі документа адміністрації Трампа.

Формулювання у стратегії про те, що США мають співпрацювати з європейськими націоналістичними партіями, які виступають проти глибшої інтеграції, Кубілюс розцінив як доказ того, що США готові "боротися проти Європейського Союзу, проти нашої сили, яка полягає в єдності".

Сподіваймося, що на американській землі буде достатньо розсудливості, щоб не боротися проти нової сили європейської єдності.

Андрюс Кубілюс

Андрюс Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони

5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа.

