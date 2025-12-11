"Бачать цивілізаційну кризу Європи". Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає нову американську стратегію національної безпеки "найважливішим та найцікавішим документом останніх років".
Головні тези:
- Віктор Орбан вважає нову стратегію національної безпеки США важливим документом, що вказує на кризу цивілізаційних цінностей у європейському просторі.
- Американські політики розглядають Європу як слабкого союзника, який не може надійно захистити себе та бути стійким у міжнародних відносинах.
Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США
Орбан заявив, що у цьому документі про Брюссель "говориться тим самим тоном, яким адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас".
Також він заявив, що США начебто "бачать цивілізаційну кризу Європи".
The new American national security strategy: the most important and most interesting document of recent years. It speaks about Brussels in the same tone that the Biden administration and Brussels used when speaking about us. What goes around comes around.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 11, 2025
Підсумовуючи, Орбан зазначив, що США "чітко розуміють занепад Європи".
Вони бачать занепад цивілізаційного масштабу, з яким ми в Угорщині боремося вже 15 років. Нарешті ми не боремося з цим самі.
5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.
