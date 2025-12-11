"Бачать цивілізаційну кризу Європи". Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США
Категорія
Політика
Дата публікації

"Бачать цивілізаційну кризу Європи". Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США

Orban Victor
Орбан
Read in English

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан вважає нову американську стратегію національної безпеки "найважливішим та найцікавішим документом останніх років".

Головні тези:

  • Віктор Орбан вважає нову стратегію національної безпеки США важливим документом, що вказує на кризу цивілізаційних цінностей у європейському просторі.
  • Американські політики розглядають Європу як слабкого союзника, який не може надійно захистити себе та бути стійким у міжнародних відносинах.

Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США

Орбан заявив, що у цьому документі про Брюссель "говориться тим самим тоном, яким адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас".

Що посієш, те й пожнеш. Американці також бачать, що Європа зіштовхнулася зі стіною тривалого економічного тупика. Слабкий союзник не може захистити себе і не може бути надійним партнером у міжнародних справах.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Також він заявив, що США начебто "бачать цивілізаційну кризу Європи".

Вони бачать, що цивілізаційні цінності Європи, демократія та вільний ринок, у небезпеці. Вони також бачать, що європейські ліберали спалили мережу відносин, яка колись існувала з Росією, що було помилкою. На думку американських політиків, відносини Європи з Росією потрібно відновлювати на стратегічному рівні.

Підсумовуючи, Орбан зазначив, що США "чітко розуміють занепад Європи".

Вони бачать занепад цивілізаційного масштабу, з яким ми в Угорщині боремося вже 15 років. Нарешті ми не боремося з цим самі.

5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

У Європі з критикою відреагували на зміст документа. Зокрема, європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висловив припущення, що Стратегія національної безпеки США спрямована на підрив європейської єдності.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан цинічно звинуватив ЄС у підготовці до війни проти Росії
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Єврокомісар Кубілюс жорстко розкритикував Стратегію нацбезпеки США
Кубілюс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США та Росія голосували проти резолюції України в ООН щодо подолання наслідків Чорнобиля
ООН

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?