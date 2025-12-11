Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США

Орбан заявив, що у цьому документі про Брюссель "говориться тим самим тоном, яким адміністрація Байдена і Брюссель говорили про нас".

Що посієш, те й пожнеш. Американці також бачать, що Європа зіштовхнулася зі стіною тривалого економічного тупика. Слабкий союзник не може захистити себе і не може бути надійним партнером у міжнародних справах. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Також він заявив, що США начебто "бачать цивілізаційну кризу Європи".

Вони бачать, що цивілізаційні цінності Європи, демократія та вільний ринок, у небезпеці. Вони також бачать, що європейські ліберали спалили мережу відносин, яка колись існувала з Росією, що було помилкою. На думку американських політиків, відносини Європи з Росією потрібно відновлювати на стратегічному рівні. Поширити

Підсумовуючи, Орбан зазначив, що США "чітко розуміють занепад Європи".

Вони бачать занепад цивілізаційного масштабу, з яким ми в Угорщині боремося вже 15 років. Нарешті ми не боремося з цим самі.

5 грудня США оприлюднили нову стратегію національної безпеки. У ній підкреслюють, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.