Орбан звинуватив Європу у намірах розширити війну РФ проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Орбан звинуватив Європу у намірах розширити війну РФ проти України

Orban Victor
Орбан
Read in English

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що завершення війни, яку РФ розв'язала проти України, ніколи не було настільки близьким - все завдяки зусиллям США.

Головні тези:

  • Орбан стверджує, що завершення російсько-української війни стало ближчим завдяки діям США і розглядає наміри Європи щодо конфіскації російських активів як загрозу подовженню конфлікту.
  • Угорщина відмовляється від підтримки конфіскації російських активів, надсилання грошей та зброї Україні, а також участі в займаннях ЄС, які мають спрямовуватися на подовження війни.
  • Орбан вважає, що Європа має намір не лише продовжити, а й розширити війну, проте визначає перемовини як єдине можливе рішення для завершення конфлікту.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на Європу

За словами Орбана, ключові події цього тижня відбуватимуться у Брюсселі під час саміту Європейського Союзу, до якого також готується Угорщина. Зокрема, найближчим часом має зібратися консультативна комісія ЄС угорського парламенту.

Ставки прості: війна або мир. Ми ще ніколи не були такими близькими до завершення російсько-української війни.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Він додав, що Європа стоїть перед "чудовою можливістю", адже війну, яку європейські країни не змогли завершити протягом чотирьох років, можуть зупинити США.

Водночас угорський прем'єр висловив переконання, що Європа рухається в протилежному напрямку і має намір не лише продовжити, а й розширити війну.

За його словами, йдеться, зокрема, про конфіскацію заморожених російських активів, що, на думку Орбана, рівнозначно оголошенню відкритої війни Росії та неминуче отримає відповідь з її боку.

У нас немає причин змінювати позицію Угорщини. У війни немає рішення на передовій. Якщо немає рішення на лінії фронту, потрібно робити те, що говорить президент Трамп, — вести переговори.

Орбан черговий раз заявив, що Будапешт не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, не надсилає гроші та зброю Україні, а також не братиме участі в будь-яких запозиченнях ЄС, які, за його словами, "спрямовані на продовження війни".

На завершення прем'єр-міністр Угорщини заявив, що найближчий тиждень буде насиченим і закликав "пристебнути ремені безпеки".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан цинічно звинуватив ЄС у підготовці до війни проти Росії
Орбан
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Бачать цивілізаційну кризу Європи". Орбан цинічно розхвалює Стратегію нацбезпеки США
Orban Victor
Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Орбан влаштував істерику через безстрокове замороження росактивів
Орбан знову захищає інтереси Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?