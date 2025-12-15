Орбан звинуватив Європу у намірах розширити війну РФ проти України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що завершення війни, яку РФ розв'язала проти України, ніколи не було настільки близьким - все завдяки зусиллям США.
Головні тези:
- Орбан стверджує, що завершення російсько-української війни стало ближчим завдяки діям США і розглядає наміри Європи щодо конфіскації російських активів як загрозу подовженню конфлікту.
- Угорщина відмовляється від підтримки конфіскації російських активів, надсилання грошей та зброї Україні, а також участі в займаннях ЄС, які мають спрямовуватися на подовження війни.
- Орбан вважає, що Європа має намір не лише продовжити, а й розширити війну, проте визначає перемовини як єдине можливе рішення для завершення конфлікту.
Орбан накинувся зі звинуваченнями на Європу
За словами Орбана, ключові події цього тижня відбуватимуться у Брюсселі під час саміту Європейського Союзу, до якого також готується Угорщина. Зокрема, найближчим часом має зібратися консультативна комісія ЄС угорського парламенту.
Він додав, що Європа стоїть перед "чудовою можливістю", адже війну, яку європейські країни не змогли завершити протягом чотирьох років, можуть зупинити США.
За його словами, йдеться, зокрема, про конфіскацію заморожених російських активів, що, на думку Орбана, рівнозначно оголошенню відкритої війни Росії та неминуче отримає відповідь з її боку.
У нас немає причин змінювати позицію Угорщини. У війни немає рішення на передовій. Якщо немає рішення на лінії фронту, потрібно робити те, що говорить президент Трамп, — вести переговори.
Орбан черговий раз заявив, що Будапешт не підтримує конфіскацію заморожених активів РФ, не надсилає гроші та зброю Україні, а також не братиме участі в будь-яких запозиченнях ЄС, які, за його словами, "спрямовані на продовження війни".
