Репарації для України. Орбан не заблокував важливе рішення ЄС
Політика
Репарації для України. Орбан не заблокував важливе рішення ЄС

Орбан

Команда угорського лідера Віктора Орбана неочікувано для всіх вирішила не блокувати конвенцію про створення комісії щодо репарацій для України. Таким чином прокремлівський політик фактично дав “зелене світло” для ЄС у питанні покарання Росії за її війну проти України.

Головні тези:

  •  Успіх конференції у Гаазі став можливим завдяки поступкам з боку Орбана.
  • Кая Каллас уже заявила про старт фінансування роботи майбутньої репараційної комісії.

Угорщина вирішила не перешкоджати ЄС

Попри те, що офіційний Будапешт не долучився до конвенції про покарання РФ за її злочини — він не виступив проти.

Віктор Орбан відрядив на цю зустріч дипломатку низького рівня зі свого посольства — вона “вийшла на каву” у ключовий момент події.

Фактично йдеться про те, що влада Угорщини свідомо “дала зелене світло” для підпису ЄС під конвенцією, хоча й раніше багато разів погрожувала блокувати цей процес.

Враховуючи те, що в Євросоюзі усі зовнішньополітичні рішення ухвалюються винятково одностайно — уряд Орбана дав свою згоду 9 грудня.

Це сталося у межах чергового розгляду питання — саме тоді офіційний Будапешт зняв блок і додав своє письмове пояснення.

Ця ситуація дозволяє провести аналогію з відомим рішенням угорського прем'єра Віктора Орбана "вийти на каву" під час голосування про рух України до ЄС у грудні 2023 року.

