Британський лідер Кір Стармер вимагає від російського олігарха Романа Абрамовича негайно передати Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі".
Головні тези:
- Уряд Британії раніше заявляв, що може подати до суду на російського олігарха.
- Російський мільярдер не поспішає виконувати обіцянку, яку дав британській владі.
Абрамович повинен виконати вимогу Британії
За словами Кіра Стармера, “це останній шанс” для Абрамовича переказати ці гроші Україні.
Якщо цього не станеться, то російський олігарх стикнеться з судовим позовом.
Як уже згадувалося раніше, російський був вимушений продати свій футбольний клуб "Челсі" понад 3 роки тому.
Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене під тиском офіційного Лондона на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
