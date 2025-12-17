Абрамович повинен виконати вимогу Британії

За словами Кіра Стармера, “це останній шанс” для Абрамовича переказати ці гроші Україні.

Якщо цього не станеться, то російський олігарх стикнеться з судовим позовом.

Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна. Кір Стармер Прем’єр-міністр Великої Британії

Як уже згадувалося раніше, російський був вимушений продати свій футбольний клуб "Челсі" понад 3 роки тому.

Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене під тиском офіційного Лондона на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.