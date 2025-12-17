"Це останній шанс". Британія висунула Абрамовичу вимогу щодо України
Категорія
Світ
Дата публікації

"Це останній шанс". Британія висунула Абрамовичу вимогу щодо України

Абрамович повинен виконати вимогу Британії
Read in English
Джерело:  The Guardian

Британський лідер  Кір Стармер вимагає від російського олігарха Романа Абрамовича негайно передати Україні 2,5 мільярда фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі".

Головні тези:

  • Уряд Британії раніше заявляв, що може подати до суду на російського олігарха.
  • Російський мільярдер не поспішає виконувати обіцянку, яку дав британській владі.

Абрамович повинен виконати вимогу Британії

За словами Кіра Стармера, “це останній шанс” для Абрамовича переказати ці гроші Україні.

Якщо цього не станеться, то російський олігарх стикнеться з судовим позовом.

Моє повідомлення Абрамовичу таке: час спливає, виконайте взяте на себе зобов'язання і заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною Путіна.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії

Як уже згадувалося раніше, російський був вимушений продати свій футбольний клуб "Челсі" понад 3 роки тому.

Що важливо розуміти, це рішення було ухвалене під тиском офіційного Лондона на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Абрамович отримав ліцензію від уряду Великої Британії на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні. Отримані від продажу клубу кошти були розміщені на банківському рахунку у Великій Британії, контрольованому компанією Абрамовича Fordstam.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС визначив дедлайн для важливого рішення щодо допомоги Україні
Урсула фон дер Ляєн
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Як Трамп відреагує на зрив Путіним мирної угоди — дані інсайдерів
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Репарації для України. Орбан не заблокував важливе рішення ЄС
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?