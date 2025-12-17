"Час настав". Сибіга закликав Захід добити економіку РФ

Шеф український дипломатії Андрій Сибіга наголосив, що просто зараз російська економіка стикається із "драматичними проблемами". За його словами, це ідеальний момент, щоб знищити її остаточно й таким чином зупинити війну проти України.

Економіка РФ дедалі ближче до краху

Глава МЗС України звертає увагу на те, що економіка Росії починає входити в рецесію, тому союзникам Києва зволікати більше не можна.

За словами Сибіги, у січні-листопаді дефіцит федерального бюджету Росії сягнув рекордних 54 мільярдів доларів — уже незабаром він може перестрибнути 70 мільярдів доларів.

Також не можна ігнорувати той факт, що вперше з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії консолідований дефіцит російських регіонів досяг -1,5 млрд доларів, порівняно з минулорічним профіцитом у 12 млрд доларів.

На переконання українського дипломата, якщо санкційний тиск на Росію буде посилюватися, то, цілком ймовірно, врешті він стане нестерпним для Путіна.

Наразі санкції накладені лише на 20% всього російського військово-промислового комплексу. Обмеження повинні бути застосовані до решти Андрій Сибіга Глава МЗС України

Також вкрай важливо, щоб Росії врешті-решт перекрили доступ до технологій, які вона використовує у війні проти України.