Грузія — Україна. Де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй УЄФА

Збірна України з футболу зіграє проти команди Грузії в п’ятому турі групового етапу Ліги націй. Матч відбудеться у Батумі на стадіоні Adjara Bet Arena 16 листопада о 18:45.

Як і де дивитися матч Грузія – Україна у дивізіоні В Ліги націй УЄФА

Збірна України з футболу продовжує боротьбу за найвищі місця у групі Ліги націй УЄФА. Після чотирьох турів команда Сергія Реброва йде четвертою (останньою), але зберігає шанси на перше місце також. Для цього потрібно здобути дві перемоги в останніх двох матчах.

Гра Грузія – Україна є однією з вирішальних для України. Це буде одинадцятий матч України та Грузії, жодного разу "синьо-жовті" не програвали. А у жовтні цього року Україна – Грузія закінчилося з рахунком 1:0.

Усі матчі збірної України з футболу у Лізі націй УЄФА транслюють місцеві телеканали Суспільного та медіасервіс MEGOGO.

Дивитись Грузія — Україна онлайн можна виключно на каналах у цифровому ефірі T2, IPTV і кабельних мережах.

На сайті Суспільне Спорт Грузія — Україна трансляція здійснюватися не буде. Також за умовами договору місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не транслюватимуть матч Грузія — Україна. Дивитися матчі збірної України з футболу в інтернеті — на медіасервісі MEGOGO.

Також до і після завершення Грузія — Україна відбудеться студія до футболу, де будуть обговорені найважливіші моменти зустрічі з ексклюзивними включеннями з місця подій. Поширити

Радіо-трансляція Грузія — Україна на Євро-2024 з футболу буде доступна на Радіо Промінь. Тут також можна буде слухати Грузія — Україна наживо.

Михайло Мудрик

Збірна України оголосила заявку на другий матч проти Грузії у Лізі націй

У список команди потрапило 23 гравців, до переліку яких не потрапив нападник "Динамо" Владислав Ванат. Як повідомив головний тренер збірної Сергій Ребров, гравець не зможе допомогти збірній через мікропошкодження.

До заявки команди потрапили два дебютанти збірної — захисник Олексій Сич та півзахисник Єгор Ярмолюк.

Заявка збірної України на матч п'ятого туру Ліги націй 2024/25 проти Грузії