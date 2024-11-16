Грузія — Україна. Де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй УЄФА

Збірна України з футболу зіграє проти команди Грузії в п’ятому турі групового етапу Ліги націй. Матч відбудеться у Батумі на стадіоні Adjara Bet Arena 16 листопада о 18:45.
Головні тези:
- Матч Грузія – Україна у Лізі націй УЄФА відбудеться у Батумі 16 листопада. Збірна України продовжує боротьбу за найвищі місця у групі.
- Україна та Грузія зіграють вже одинадцятий раз, і жодного разу Україна не програвала. Останній поєдинок із рахунком 1:0 завершився на користь української збірної.
- Трансляцію матчу можна переглянути на каналах T2, IPTV, кабельних мережах та у медіасервісі MEGOGO. Радіо-трансляція буде доступна на Радіо Промінь.
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив заявку на гру з Грузією. Деякі гравці поки що залишаються виключеними через травми чи інші обставини.
- Очікується захоплюючий поєдинок між командами, де Україна має унікальні можливості піднятися у групі Ліги націй УЄФА. Слід стежити за кожним моментом гри!
Як і де дивитися матч Грузія – Україна у дивізіоні В Ліги націй УЄФА
Збірна України з футболу продовжує боротьбу за найвищі місця у групі Ліги націй УЄФА. Після чотирьох турів команда Сергія Реброва йде четвертою (останньою), але зберігає шанси на перше місце також. Для цього потрібно здобути дві перемоги в останніх двох матчах.
Гра Грузія – Україна є однією з вирішальних для України. Це буде одинадцятий матч України та Грузії, жодного разу "синьо-жовті" не програвали. А у жовтні цього року Україна – Грузія закінчилося з рахунком 1:0.
Усі матчі збірної України з футболу у Лізі націй УЄФА транслюють місцеві телеканали Суспільного та медіасервіс MEGOGO.
Дивитись Грузія — Україна онлайн можна виключно на каналах у цифровому ефірі T2, IPTV і кабельних мережах.
На сайті Суспільне Спорт Грузія — Україна трансляція здійснюватися не буде. Також за умовами договору місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не транслюватимуть матч Грузія — Україна. Дивитися матчі збірної України з футболу в інтернеті — на медіасервісі MEGOGO.
Радіо-трансляція Грузія — Україна на Євро-2024 з футболу буде доступна на Радіо Промінь. Тут також можна буде слухати Грузія — Україна наживо.
Збірна України оголосила заявку на другий матч проти Грузії у Лізі націй
У список команди потрапило 23 гравців, до переліку яких не потрапив нападник "Динамо" Владислав Ванат. Як повідомив головний тренер збірної Сергій Ребров, гравець не зможе допомогти збірній через мікропошкодження.
До заявки команди потрапили два дебютанти збірної — захисник Олексій Сич та півзахисник Єгор Ярмолюк.
Заявка збірної України на матч п'ятого туру Ліги націй 2024/25 проти Грузії
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар")
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Олексій Сич ("Рух"), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).
Півзахисники: Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — "Динамо"), Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков (усі — "Шахтар"), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — "Полісся"), Іван Калюжний ("Олександрія"), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія).
Нападники: Артем Довбик ("Рома", Італія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція).
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