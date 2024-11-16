Грузия — Украина. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций УЕФА

Сборная Украины по футболу сыграет против команды Грузии в пятом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena 16 ноября в 18.45.
Главные тезисы
- Матч Грузия — Украина состоится в Батуми 16 ноября в рамках Лиги наций УЕФА.
- Сборная Украины борется за первое место в группе и противостоит команде Грузии, которую ни разу не проигрывала.
- Трансляцию матча можно будет найти на каналах T2, IPTV, MEGOGO и Радио Промінь.
Как и где смотреть матч Грузия — Украина в дивизионе Лиги наций УЕФА
Сборная Украины по футболу продолжает борьбу за самые высокие места в группе Лиги наций УЕФА. После четырех туров команда Сергея Реброва идет четвертой (последней), но сохраняет шансы на первое место тоже. Для этого нужно одержать две победы в последних двух матчах.
Игра Грузия — Украина одна из решающих для Украины. Это будет одиннадцатый матч Украины и Грузии, ни разу "сине-желтые" не проигрывали. А в октябре этого года Украина — Грузия завершилась со счетом 1:0.
Все матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций УЕФА транслируют местные телеканалы Общественного и медиасервис MEGOGO.
Смотреть Грузия — Украина онлайн можно только на каналах цифрового эфира T2, IPTV и кабельных сетях.
На сайте Общественное Спорт Грузия — Украина трансляция осуществляться не будет. Также по условиям договора местные телеканалы Общественного вещания на OTT-платформах не будут транслировать матч Грузия — Украина. Смотреть матчи сборной Украины по футболу в интернете — на медиасервисе MEGOGO.
Радио-трансляция Грузия — Украина на Евро-2024 по футболу будет доступна на Радио Луч. Здесь также можно будет слушать Грузия — Украина вживую.
Сборная Украины объявила заявку на второй матч против Грузии в Лиге наций
В список команды попали 23 игрока, в перечень которых не попал нападающий "Динамо" Владислав Ванат. Как сообщил главный тренер сборной Сергей Ребров, игрок не сможет помочь сборной из-за микроповреждений.
В заявку команды попали два дебютанта сборной — защитник Алексей Сыч и полузащитник Егор Ярмолюк.
Заявка сборной Украины на матч пятого тура Лиги наций 2024/25 против Грузии
Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Дмитрий Потрошитель ("Шахтер")
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — "Шахтер"), Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия), Алексей Сыч ("Движение"), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Максим Таловеров (ЛАСК) , Австрия).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (все — "Динамо"), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — "Шахтер"), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — "Полесье"), Иван Калюжный ("Александрия" ), Михаил Мудрик ("Челси", Англия), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).
Нападающие: Артем Довбик ("Рома", Италия), Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция).
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-