Грузия — Украина. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций УЕФА

Сборная Украины по футболу сыграет против команды Грузии в пятом туре группового этапа Лиги наций. Матч состоится в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena 16 ноября в 18.45.

Как и где смотреть матч Грузия — Украина в дивизионе Лиги наций УЕФА

Сборная Украины по футболу продолжает борьбу за самые высокие места в группе Лиги наций УЕФА. После четырех туров команда Сергея Реброва идет четвертой (последней), но сохраняет шансы на первое место тоже. Для этого нужно одержать две победы в последних двух матчах.

Игра Грузия — Украина одна из решающих для Украины. Это будет одиннадцатый матч Украины и Грузии, ни разу "сине-желтые" не проигрывали. А в октябре этого года Украина — Грузия завершилась со счетом 1:0.

Все матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций УЕФА транслируют местные телеканалы Общественного и медиасервис MEGOGO.

Смотреть Грузия — Украина онлайн можно только на каналах цифрового эфира T2, IPTV и кабельных сетях.

На сайте Общественное Спорт Грузия — Украина трансляция осуществляться не будет. Также по условиям договора местные телеканалы Общественного вещания на OTT-платформах не будут транслировать матч Грузия — Украина. Смотреть матчи сборной Украины по футболу в интернете — на медиасервисе MEGOGO.

Также до и после завершения Грузия — Украина состоится студия по футболу, где будут обсуждены важнейшие моменты встречи с эксклюзивными включениями с места событий. Поделиться

Радио-трансляция Грузия — Украина на Евро-2024 по футболу будет доступна на Радио Луч. Здесь также можно будет слушать Грузия — Украина вживую.

Михаил Мудрик

Сборная Украины объявила заявку на второй матч против Грузии в Лиге наций

В список команды попали 23 игрока, в перечень которых не попал нападающий "Динамо" Владислав Ванат. Как сообщил главный тренер сборной Сергей Ребров, игрок не сможет помочь сборной из-за микроповреждений.

В заявку команды попали два дебютанта сборной — защитник Алексей Сыч и полузащитник Егор Ярмолюк.

Заявка сборной Украины на матч пятого тура Лиги наций 2024/25 против Грузии