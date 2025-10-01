Гучне розлучення Ніколь Кідман. Які умови зірка висунула колишньому

30 вересня Голлівуд шокувала новина про те, що відома австралійська й американська акторка Ніколь Кідман розлучається з чоловіком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу. Як виявилося, процес розлучення буде непростим.
Головні тези:
- Зірка хоче проводити з дітьми якомога більше часу.
- Кіт Урбан не буде фінансово допомагати Ніколь з вихованням дітей.
Ніколь Кідман озвучила свої умови
Як вдалося дізнатися інсайдерам видання Daily Mail, акторка має намір добиватися основної опіки над їхніми спільними дітьми — 17-річною Санді Роуз та 14-річною Фейт Маргарет.
Зірка хоче проводити з ними 306 днів на рік, в той час як Кіт може бути лише 59 днів.
Ба більше, вказано, що колишнє подружжя вже розподілило між собою свята, які вони будуть відзначати з дітьми.
Згідно з даними ЗМІ, Санді Роуз та Фейт Маргарет святкують з зірковою мамою День матері та Великдень, а з Урбаном — День батька та День подяки.
