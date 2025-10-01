Гучне розлучення Ніколь Кідман. Які умови зірка висунула колишньому

30 вересня Голлівуд шокувала новина про те, що відома австралійська й американська акторка Ніколь Кідман розлучається з чоловіком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу. Як виявилося, процес розлучення буде непростим.

Ніколь Кідман озвучила свої умови

Як вдалося дізнатися інсайдерам видання Daily Mail, акторка має намір добиватися основної опіки над їхніми спільними дітьми — 17-річною Санді Роуз та 14-річною Фейт Маргарет.

Зірка хоче проводити з ними 306 днів на рік, в той час як Кіт може бути лише 59 днів.

Кіт буде проводити час з дітьми з 10-ї ранку в суботу до 6-ї вечора в неділю кожні два тижні, а Ніколь буде доглядати за ними решту часу, — стверджують анонімні джерела.

Ба більше, вказано, що колишнє подружжя вже розподілило між собою свята, які вони будуть відзначати з дітьми.

Згідно з даними ЗМІ, Санді Роуз та Фейт Маргарет святкують з зірковою мамою День матері та Великдень, а з Урбаном — День батька та День подяки.