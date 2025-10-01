Гучне розлучення Ніколь Кідман. Які умови зірка висунула колишньому
Джерело:  Daily Mail

30 вересня Голлівуд шокувала новина про те, що відома австралійська й американська акторка Ніколь Кідман розлучається з чоловіком Кітом Урбаном після 19 років шлюбу. Як виявилося, процес розлучення буде непростим.

  • Зірка хоче проводити з дітьми якомога більше часу.
  • Кіт Урбан не буде фінансово допомагати Ніколь з вихованням дітей.

Ніколь Кідман озвучила свої умови

Як вдалося дізнатися інсайдерам видання Daily Mail, акторка має намір добиватися основної опіки над їхніми спільними дітьми — 17-річною Санді Роуз та 14-річною Фейт Маргарет.

Зірка хоче проводити з ними 306 днів на рік, в той час як Кіт може бути лише 59 днів.

Кіт буде проводити час з дітьми з 10-ї ранку в суботу до 6-ї вечора в неділю кожні два тижні, а Ніколь буде доглядати за ними решту часу, — стверджують анонімні джерела.

Ба більше, вказано, що колишнє подружжя вже розподілило між собою свята, які вони будуть відзначати з дітьми.

Згідно з даними ЗМІ, Санді Роуз та Фейт Маргарет святкують з зірковою мамою День матері та Великдень, а з Урбаном — День батька та День подяки.

Фінансової допомоги акторка не отримуватиме від колишнього, адже зазначила, що він "вже сплатив" усі свої зобов'язання щодо утримання дітей.

