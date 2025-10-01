Громкий развод Николь Кидман. Какие условия звезда выдвинула бывшему
Громкий развод Николь Кидман. Какие условия звезда выдвинула бывшему

Николь Кидман озвучила свои условия
Читати українською
Источник:  Daily Mail

30 сентября Голливуд шокировала новость о том, что известная австралийская и американская актриса Николь Кидман расстается с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Как оказалось, процесс развода будет непростым.

Главные тезисы

  • Звезда хочет проводить с детьми как можно больше времени.
  • Кит Урбан не будет финансово помогать Николь с воспитанием детей.

Николь Кидман озвучила свои условия

Как удалось узнать инсайдерам издания Daily Mail, актриса намерена добиваться основной опеки над их общими детьми — 17-летней Санди Роуз и 14-летней Фейт Маргарет.

Звезда хочет проводить с ними 306 дней в году, в то время как Кит может быть всего 59 дней.

Кит будет проводить время с детьми с 10 утра в субботу до 6 вечера в воскресенье каждые две недели, а Николь будет ухаживать за ними остальное время, — утверждают анонимные источники.

Более того, указано, что бывшие супруги уже распределили между собой праздники, которые они будут отмечать с детьми.

Согласно данным СМИ, Санди Роуз и Фейт Маргарет празднуют со звездной мамой День матери и Пасху, а с Урбаном — День отца и День благодарения.

Финансовую помощь актриса не будет получать от бывшего, ведь отметила, что он "уже уплатил" все свои обязательства по содержанию детей.

