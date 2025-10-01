Громкий развод Николь Кидман. Какие условия звезда выдвинула бывшему

30 сентября Голливуд шокировала новость о том, что известная австралийская и американская актриса Николь Кидман расстается с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Как оказалось, процесс развода будет непростым.
Главные тезисы
- Звезда хочет проводить с детьми как можно больше времени.
- Кит Урбан не будет финансово помогать Николь с воспитанием детей.
Николь Кидман озвучила свои условия
Как удалось узнать инсайдерам издания Daily Mail, актриса намерена добиваться основной опеки над их общими детьми — 17-летней Санди Роуз и 14-летней Фейт Маргарет.
Звезда хочет проводить с ними 306 дней в году, в то время как Кит может быть всего 59 дней.
Более того, указано, что бывшие супруги уже распределили между собой праздники, которые они будут отмечать с детьми.
Согласно данным СМИ, Санди Роуз и Фейт Маргарет празднуют со звездной мамой День матери и Пасху, а с Урбаном — День отца и День благодарения.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-