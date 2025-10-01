Громкий развод Николь Кидман. Какие условия звезда выдвинула бывшему

30 сентября Голливуд шокировала новость о том, что известная австралийская и американская актриса Николь Кидман расстается с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Как оказалось, процесс развода будет непростым.

Николь Кидман озвучила свои условия

Как удалось узнать инсайдерам издания Daily Mail, актриса намерена добиваться основной опеки над их общими детьми — 17-летней Санди Роуз и 14-летней Фейт Маргарет.

Звезда хочет проводить с ними 306 дней в году, в то время как Кит может быть всего 59 дней.

Кит будет проводить время с детьми с 10 утра в субботу до 6 вечера в воскресенье каждые две недели, а Николь будет ухаживать за ними остальное время, — утверждают анонимные источники. Поделиться

Более того, указано, что бывшие супруги уже распределили между собой праздники, которые они будут отмечать с детьми.

Согласно данным СМИ, Санди Роуз и Фейт Маргарет празднуют со звездной мамой День матери и Пасху, а с Урбаном — День отца и День благодарения.