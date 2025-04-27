Гучний скандал на похороні Папи Римського — фото та реакції людей

Журналісти звернули увагу на ганебну поведінку німецьких та польських політиків під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Витівки високопосадовців спровокували обурення багатьох людей у різних куточках світу.
Головні тези:
- Похорон Папи перетворився на “фотосесію” для багатьох відомих політиків.
- Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер навіть не приховував свого хорошого настрою.
Політики забули, що знаходяться на похороні
Скандал спалахнув через велику кількість селфі перед похороном Папи Римського Франциск.
Чи не найбільше уваги до себе привернув прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.
Він зробив селфі з площі Святого Петра перед похороном, на якому щасливо усміхається. Після цього політика звинуватили у неповазі до трагічної події.
Його публічно присоромила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.
На її переконання, селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне.
Також під потужний шквал критики потрапив речник польського Сейму Шимон Головня.
Він робив селфі після прибуття до Риму у момент, коли це було максимально недоречно.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-