Гучний скандал на похороні Папи Римського — фото та реакції людей

Журналісти звернули увагу на ганебну поведінку німецьких та польських політиків під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском. Витівки високопосадовців спровокували обурення багатьох людей у різних куточках світу.

Політики забули, що знаходяться на похороні

Скандал спалахнув через велику кількість селфі перед похороном Папи Римського Франциск.

Чи не найбільше уваги до себе привернув прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер.

Він зробив селфі з площі Святого Петра перед похороном, на якому щасливо усміхається. Після цього політика звинуватили у неповазі до трагічної події.

Його публічно присоромила очільниця комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

Похорон Папи — це не Октоберфест. Можна радіти, що Зьодер хоча б не тримає в руці шашлик, — заявила вона. Поширити

На її переконання, селфі з похорону мають у собі щось справді непристойне.

Фото: скриншот

Також під потужний шквал критики потрапив речник польського Сейму Шимон Головня.

Він робив селфі після прибуття до Риму у момент, коли це було максимально недоречно.