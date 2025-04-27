Громкий скандал на похоронах Папы Римского — фото и реакции людей

Журналисты обратили внимание на позорное поведение немецких и польских политиков во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Проделки высокопоставленных чиновников спровоцировали возмущение многих людей в разных уголках мира.

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Скандал вспыхнул из-за большого количества селфи перед похоронами Папы Римского Франциска.

Больше всего внимания к себе привлек премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Он сделал селфи с площади Святого Петра перед похоронами, на котором счастливо улыбается. После этого политика обвинили в неуважении к трагическому событию.

Его публично пристыдила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

Похороны Папы — это не Октоберфест. Можно радоваться, что Зёдер хотя бы не держит в руке шашлык, — заявила она. Поделиться

По ее убеждению, у селфи с похорон есть что-то действительно неприличное.

Фото: скриншот

Также под мощный шквал критики попал спикер польского Сейма Шимон Головня.

Он делал селфи по прибытии в Рим в момент, когда это было очень некстати.