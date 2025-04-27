Громкий скандал на похоронах Папы Римского — фото и реакции людей

Журналисты обратили внимание на позорное поведение немецких и польских политиков во время церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Проделки высокопоставленных чиновников спровоцировали возмущение многих людей в разных уголках мира.
Главные тезисы
- Похороны Папы превратились в "фотосессию" для многих известных политиков.
- Премьер-министр Баварии Маркус Зедер даже не скрывал своего хорошего настроения.
с
Скандал вспыхнул из-за большого количества селфи перед похоронами Папы Римского Франциска.
Больше всего внимания к себе привлек премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
Он сделал селфи с площади Святого Петра перед похоронами, на котором счастливо улыбается. После этого политика обвинили в неуважении к трагическому событию.
Его публично пристыдила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.
По ее убеждению, у селфи с похорон есть что-то действительно неприличное.
Также под мощный шквал критики попал спикер польского Сейма Шимон Головня.
Он делал селфи по прибытии в Рим в момент, когда это было очень некстати.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-