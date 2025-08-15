Гучний скандал навколо Facebook та Instagram. Чому чатботи дійсно небезпечні
Категорія
Технології
Дата публікації

Гучний скандал навколо Facebook та Instagram. Чому чатботи дійсно небезпечні

Що не так з чатботами Meta
Джерело:  Reuters

У розпорядженні Reuters опинився секретний внутрішній документ компанії Meta, в якому йдеться про те, що чатботи у Facebook, Instagram та Messenger ведуть романтичні та чуттєві бесіди з неповнолітніми, вигадують брехливі медичні поради та генерують тексти, які принижують людей за расовою ознакою.

Головні тези:

  • Meta визнала помилки у політиці використання чатботів, однак лише частково.
  • Використання чатботів у Facebook та Instagram може ставити під загрозу безпеку дітей та дорослих користувачів.

Що не так з чатботами Meta

Як вдалося дізнатися журналістам, правила, які були ухвалені юридичним, політичним та інженерним відділами компанії, визначають, яку поведінку вважати прийнятною під час розробки та тренування ШІ-продуктів Meta.

Хоча це й заборонено, чатботи інколи дозволяють собі фліртувати з підлітками.

Оскільки ЗМІ звернули на це увагу суспільства, Meta видалила скандальні положення, визнавши їх "помилковими та несумісними" з політикою компанії.

Попри це, що важливо розуміти, інші неоднозначні пункти залишилися без змін.

Документ також дозволяв створення контенту, що поширює упередження, якщо уникати відвертого знецінення чи дегуманізації, а також генерувати неправдиві твердження за умови додавання дисклеймера.

Розслідування журналістів, яке спровокувало новий гучний скандал, вкотре нагадує про етичні стандарти використання генеративного ШІ у великих технологічних компаніях, а також про ризики, з яким стикаються діти та навіть дорослі користувачі.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Цукерберга представила нову модель штучного інтелекту
Цукерберг
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Цукерберг анонсував нову цифрову революцію
Цукерберг
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Цукерберг розкрив простий секрет своєї продуктивності
Цукерберг пояснив, як організоване його життя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?