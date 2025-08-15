Громкий скандал вокруг Facebook и Instagram. Почему чатботы настолько опасны
Громкий скандал вокруг Facebook и Instagram. Почему чатботы настолько опасны

Что не так с чатботами Meta
Источник:  Reuters

В распоряжении Reuters оказался секретный внутренний документ компании Meta, в котором указано, что чаты в Facebook, Instagram и Messenger ведут романтические и чувственные беседы с несовершеннолетними, придумывают лживые медицинские советы и генерируют тексты, унижающие людей по расовому признаку.

  • Meta признала ошибки в политике использования чатботов, однако частично.
  • Использование чатов в Facebook и Instagram может ставить под угрозу безопасность детей и взрослых пользователей.

Что не так с чатботами Meta

Как удалось узнать журналистам, правила, принятые юридическим, политическим и инженерным отделами компании, определяют, какое поведение считать приемлемым при разработке и тренировке ШИ-продуктов Meta.

Хотя это и запрещено, чаты иногда позволяют себе флиртовать с подростками.

Поскольку СМИ обратили на это внимание общества, Meta удалила скандальные положения, признав их "ложными и несовместимыми" с политикой компании.

Несмотря на это, важно понимать, другие неоднозначные пункты остались без изменений.

Документ также разрешал создание контента, распространяющего предупреждение, если избегать откровенного обесценивания или дегуманизации, а также генерировать ложные утверждения при добавлении дисклеймера.

Расследование журналистов, спровоцировавшее новый громкий скандал, напоминает об этических стандартах использования генеративного ИИ в крупных технологических компаниях, а также о рисках, с которым сталкиваются дети и даже взрослые пользователи.

