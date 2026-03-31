Гучний трилер "Служниця" отримає продовження — відома дата прем'єри

Американський трилер "Служниця" (The Housemaid), який зміг підкорити глядачів у різних куточках світу, продовжили на другу частину. Однак прем'єри доведеться чекати довго, адже вона відбудеться аж 17 грудня 2027 року.
Головні тези:
- У новій частині щнову зіграють Сідні Свіні та Мішель Морроне.
- Зйомки трилер розпочнуться уже в 2026 році.
"Служниця" повертається — чого очікувати
Як вдалося дізнатися виданню Variety, нова частина вийде на великі екрани рівно за два роки після виходу оригінальної "Служниці".
Ні для кого не секрет, що цей американський трилер зміг стати гучним комерційним хітом.
Згідно з відкритими даними, він зібрав майже 400 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 35 мільйонів доларів.
Нова частина отримає назву "Секрет служниці".
Варто звернути увагу на те, що після успіху фільму компанія Lionsgate погодила одразу участь Сідні Свіні та Мішеля Морроне у продовженні.
Зйомки стартують уже в 2026 році. Інші цікаві деталі поки тримають у секреті.
