Гучний трилер "Служниця" отримає продовження — відома дата прем'єри

Американський трилер "Служниця" (The Housemaid), який зміг підкорити глядачів у різних куточках світу, продовжили на другу частину. Однак прем'єри доведеться чекати довго, адже вона відбудеться аж 17 грудня 2027 року.

"Служниця" повертається — чого очікувати

Як вдалося дізнатися виданню Variety, нова частина вийде на великі екрани рівно за два роки після виходу оригінальної "Служниці".

Ні для кого не секрет, що цей американський трилер зміг стати гучним комерційним хітом.

Згідно з відкритими даними, він зібрав майже 400 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 35 мільйонів доларів.

Нова частина отримає назву "Секрет служниці".

Він, як і перша частина, заснований на романі трилогії письменниці Фріди Мак-Фадден.Режисером буде знову Пол Файг, а сценаристкою Ребекка Сонненшайн, яка адаптувала першу книгу під зйомки.

Варто звернути увагу на те, що після успіху фільму компанія Lionsgate погодила одразу участь Сідні Свіні та Мішеля Морроне у продовженні.