Гучний трилер "Служниця" отримає продовження — відома дата прем'єри
Категорія
Культура
Дата публікації

Сідні Свіні
Джерело:  Variety

Американський трилер "Служниця" (The Housemaid), який зміг підкорити глядачів у різних куточках світу, продовжили на другу частину. Однак прем'єри доведеться чекати довго, адже вона відбудеться аж 17 грудня 2027 року.

Головні тези:

  • У новій частині щнову зіграють Сідні Свіні та Мішель Морроне.
  • Зйомки трилер розпочнуться уже в 2026 році.

"Служниця" повертається — чого очікувати

Як вдалося дізнатися виданню Variety, нова частина вийде на великі екрани рівно за два роки після виходу оригінальної "Служниці".

Ні для кого не секрет, що цей американський трилер зміг стати гучним комерційним хітом.

Згідно з відкритими даними, він зібрав майже 400 мільйонів доларів у світовому прокаті при бюджеті в 35 мільйонів доларів.

Нова частина отримає назву "Секрет служниці".

Він, як і перша частина, заснований на романі трилогії письменниці Фріди Мак-Фадден.Режисером буде знову Пол Файг, а сценаристкою Ребекка Сонненшайн, яка адаптувала першу книгу під зйомки.

Варто звернути увагу на те, що після успіху фільму компанія Lionsgate погодила одразу участь Сідні Свіні та Мішеля Морроне у продовженні.

Зйомки стартують уже в 2026 році. Інші цікаві деталі поки тримають у секреті.

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Ван Дайк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?