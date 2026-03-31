Громкий триллер "Горничная" получит продолжение — известна дата премьеры

Американский триллер "Горничная" (The Housemaid), сумевший покорить зрителей в разных уголках мира, продолжили на вторую часть. Однако премьеры придется ждать долго, ведь она состоится аж 17 декабря 2027 года.

Как удалось узнать изданию Variety, новая часть выйдет на большие экраны ровно через два года после выхода оригинальной "Горничной".

Ни для кого не секрет, что этот американский триллер смог стать громким коммерческим хитом.

Согласно открытым данным, он собрал около 400 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 35 миллионов долларов.

Новая часть получит название "Секрет горничной".

Она, как и первая часть, основана на романе трилогии писательницы Фриды Мак-Фадден. Режиссером будет снова Пол Файг, а сценаристкой Ребекка Сонненшайн, которая адаптировала первую книгу под съемки.

Следует обратить внимание на то, что после успеха фильма компания Lionsgate согласовала сразу участие Сидни Свини и Мишеля Морроне в продолжении.