Гуляйпільський напрямок став найгарячішим на фронті

Оперативна інформація станом на 22:00 27.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеарльним штабом ЗСУ.

Противник завдав 57 авіаційних ударів, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, застосував 5324 дрони-камікадзе та здійснив 2521 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 112 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 – із застосуванням РСЗВ. Завдав 2 авіаударів із застосуванням 6 КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. Штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали чотири атаки окупантів у районах Лиману та Дробишевого.

На Слов’янському напрямку противник сім разів намагався просунутися вперед у бік Дронівки, Сіверська та Рай-Олександрівки. Одна атака продовжується.

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, агресор атакував один раз у районі Предтечиного.