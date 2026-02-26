Ситуація на фронті загострилася — між ЗСУ та армією РФ відбулося 120 боєзіткнень

Оперативна інформація станом на 16:00 26.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив одну атаку на позиції наших захисників. Ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши вісім керованих бомб, 54 обстрілів населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню. Підрозділи Збройних Сил України проводили активні дії, мали певні успіхи.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 12 разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Два боєзіткнення на даний момент тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили десять атак загарбників в районі Новоселівки та у бік Червоного Ставу, Новоєгорівки, Дробишевого, Ставків та Лиману. Один бій триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські окупанти здійснили одну атаку в районі Оріхово-Василівки.