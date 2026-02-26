ЗСУ ліквідували ще 1360 окупантів і 25 артсистем РФ
ЗСУ ліквідували ще 1360 окупантів і 25 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 263 850 осіб, з них 1 360 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною складають понад 1 263 000 осіб з моменту початку листопада 2023 року.
  • ЗСУ оголосили про ліквідацію 1360 окупантів та знищення 25 артсистем РФ протягом останньої доби.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати армії РФ

Також РФ втратила:

  • танків — 11 704 (+3),

  • бойових броньованих машин — 24 091 (+0),

  • артилерійських систем — 37 614 (+25),

  • РСЗВ — 1 659 (+4),

  • засобів ППО — 1 305 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 147 138 (+681),

  • крилатих ракет — 4 347 (+0),

  • кораблів / катерів — 29 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 80 064 (+93),

  • спеціальної техніки — 4 075 (+0).

Дані уточнюються.

