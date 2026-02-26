ЗСУ ліквідували ще 1360 окупантів і 25 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 26 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 263 850 осіб, з них 1 360 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- Загальні бойові втрати російських військ у війні з Україною складають понад 1 263 000 осіб з моменту початку листопада 2023 року.
- ЗСУ оголосили про ліквідацію 1360 окупантів та знищення 25 артсистем РФ протягом останньої доби.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Також РФ втратила:
танків — 11 704 (+3),
бойових броньованих машин — 24 091 (+0),
артилерійських систем — 37 614 (+25),
РСЗВ — 1 659 (+4),
засобів ППО — 1 305 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 147 138 (+681),
крилатих ракет — 4 347 (+0),
кораблів / катерів — 29 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 80 064 (+93),
спеціальної техніки — 4 075 (+0).
Дані уточнюються.
