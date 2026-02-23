ЗСУ знищили ще 720 окупантів і 40 артсистем РФ
ЗСУ знищили ще 720 окупантів і 40 артсистем РФ

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 260 500 осіб, з них ще 720 осіб - за попередню добу.

Головні тези:

  • Збройні сили України продовжують успішно відбивати атаки окупантів, знищивши ще 720 осіб упродовж одного дня.
  • Під час війни проти України армія РФ втратила значну кількість танків, артилерійських систем, літаків та іншої техніки.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Втрати РФ

Також армія РФ втратила:

  • танків — 11 696 (+2),

  • бойових броньованих машин — 24 082 (+13),

  • артилерійських систем — 37 510 (+40),

  • РСЗВ — 1 654 (+2),

  • засобів ППО — 1 304 (+1),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 143 878 (+1 765),

  • крилатих ракет — 4 347 (+33),

  • кораблів / катерів — 29 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 79 636 (+136),

  • спеціальної техніки — 4 073 (+0).

Дані уточнюються.

