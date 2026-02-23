ЗСУ знищили ще 720 окупантів і 40 артсистем РФ

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2026 року на війні проти України становлять близько 1 260 500 осіб, з них ще 720 осіб - за попередню добу.
Головні тези:
- Збройні сили України продовжують успішно відбивати атаки окупантів, знищивши ще 720 осіб упродовж одного дня.
- Під час війни проти України армія РФ втратила значну кількість танків, артилерійських систем, літаків та іншої техніки.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Також армія РФ втратила:
танків — 11 696 (+2),
бойових броньованих машин — 24 082 (+13),
артилерійських систем — 37 510 (+40),
РСЗВ — 1 654 (+2),
засобів ППО — 1 304 (+1),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 143 878 (+1 765),
крилатих ракет — 4 347 (+33),
кораблів / катерів — 29 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 79 636 (+136),
спеціальної техніки — 4 073 (+0).
Дані уточнюються.
