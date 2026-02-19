ЗСУ знищили 830 окупантів та 21 артсистему РФ протягом доби
Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2026 року, становлять близько 1 256 910 осіб, з них 830 осіб - за минулу добу.

Головні тези:

  • За період від 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2026 року бойові втрати російських військ в Україні становлять понад 1 256 910 осіб.
  • Збройні сили України повідомили про знищення 830 окупантів та 21 артилерійської системи РФ протягом останньої доби.

Актуальні втрати армії РФ у війні проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Актуальні втрати арії РФ

Крім того, армія РФ втратила:

  • танків — 11 682 (+1),

  • бойових броньованих машин — 24 054 (+3),

  • артилерійських систем — 37 384 (+21),

  • РСЗВ — 1 649 (+1),

  • засобів ППО — 1 302 (+0),

  • літаків — 435 (+0),

  • гелікоптерів — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 330 (+406),

  • крилатих ракет — 4 314 (+0),

  • кораблів / катерів — 29 (+0),

  • підводних човнів — 2 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 79 036 (+117),

  • спеціальної техніки — 4 072 (+1).

Дані уточнюються.

