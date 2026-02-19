ЗСУ знищили 830 окупантів та 21 артсистему РФ протягом доби

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2026 року, становлять близько 1 256 910 осіб, з них 830 осіб - за минулу добу.
Головні тези:
- За період від 24 лютого 2022 року по 19 лютого 2026 року бойові втрати російських військ в Україні становлять понад 1 256 910 осіб.
- Збройні сили України повідомили про знищення 830 окупантів та 21 артилерійської системи РФ протягом останньої доби.
Актуальні втрати армії РФ у війні проти України
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Крім того, армія РФ втратила:
танків — 11 682 (+1),
бойових броньованих машин — 24 054 (+3),
артилерійських систем — 37 384 (+21),
РСЗВ — 1 649 (+1),
засобів ППО — 1 302 (+0),
літаків — 435 (+0),
гелікоптерів — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 138 330 (+406),
крилатих ракет — 4 314 (+0),
кораблів / катерів — 29 (+0),
підводних човнів — 2 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн — 79 036 (+117),
спеціальної техніки — 4 072 (+1).
Дані уточнюються.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-