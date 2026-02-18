ЗСУ відкинули армію РФ біля трьох сіл на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області продовжують точитися запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками. Сили оборони України змогли просунутися вперед на окремих ділянках.

Ситуація на Дніпропетровщині — останні подробиці

Розвиток бойових дій на цій ділянці уважно проаналізував моніторинговий проєкт DeepState.

Сили Оборони відкинули противника поблизу Вишневого, Вербового та Тернового, — йдеться в офіційній заяві українських аналітиків.

Окрім того, наголошується, що російські загарбники все ж змогли прорватися поблизу Берестка.

Що важливо розуміти, населені пункти Вишневе, Вербове та Тернове знаходяться у Дніпропетровській області.

Село Тернове є окупованим, статус Вишневого та Вербового невизначений.

Що стосується населеного пункту Бересток, то він розташований в Донецькій області в напрямку Костянтинівки.

Як уже згадувалося раніше, з 11 по 15 лютого Сили оборони України змогли успішно деокупувати 201 квадратний кілометр території.

Іноземні аналітики звертають увагу на те, що це є найбільшим просуванням українських воїнів за останні два з половиною роки.