ЗСУ відкинули армію РФ біля трьох сіл на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області продовжують точитися запеклі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками. Сили оборони України змогли просунутися вперед на окремих ділянках.
Головні тези:
- Нові успіхи українських воїнів можуть бути чатсиною неанонсованого контрнаступу ЗСУ.
- Сили оборони отримали шанс на прорив на тлі блокування Старлінк для росіян.
Ситуація на Дніпропетровщині — останні подробиці
Розвиток бойових дій на цій ділянці уважно проаналізував моніторинговий проєкт DeepState.
Окрім того, наголошується, що російські загарбники все ж змогли прорватися поблизу Берестка.
Що важливо розуміти, населені пункти Вишневе, Вербове та Тернове знаходяться у Дніпропетровській області.
Село Тернове є окупованим, статус Вишневого та Вербового невизначений.
Що стосується населеного пункту Бересток, то він розташований в Донецькій області в напрямку Костянтинівки.
Як уже згадувалося раніше, з 11 по 15 лютого Сили оборони України змогли успішно деокупувати 201 квадратний кілометр території.
Іноземні аналітики звертають увагу на те, що це є найбільшим просуванням українських воїнів за останні два з половиною роки.
Генштаб ЗСУ про початок нового контрнаступу офіційно не оголошував.
