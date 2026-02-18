ВСУ отбросили армию РФ вблизи трех сел на Днепропетровщине

В Днепропетровской области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на отдельных участках.

Ситуация на Днепропетровщине — последние подробности

Развитие боевых действий на этом участке фронта внимательно проанализировал мониторинговый проект DeepState.

Силы Обороны отбросили противника вблизи Вишневого, Вербового и Тернового, — сказано в официальном заявлении украинских аналитиков. Поделиться

Кроме того, указано, что российские захватчики все же смогли прорваться вблизи Бересток.

Что важно понимать, населенные пункты Вишневое, Вербовое и Терново находятся в Днепропетровской области.

Село Терновое оккупировано, статус Вишневого и Вербового неопределен.

Что касается населенного пункта Бересток, то он расположен в Донецкой области в направлении Константиновки.

Как уже упоминалось ранее, с 11 по 15 февраля Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать 201 квадратный километр территории.

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что это наибольшее продвижение украинских воинов за последние два с половиной года.