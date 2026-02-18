ВСУ отбросили армию РФ вблизи трех сел на Днепропетровщине

В Днепропетровской области продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими захватчиками. Силы обороны Украины смогли продвинуться вперед на отдельных участках.
Главные тезисы
- Новые успехи украинских воинов могут быть частью неанонсированного контрнаступления ВСУ.
- Силы обороны получили шанс на прорыв на фоне блокировки Старлинка для россиян.
Ситуация на Днепропетровщине — последние подробности
Развитие боевых действий на этом участке фронта внимательно проанализировал мониторинговый проект DeepState.
Кроме того, указано, что российские захватчики все же смогли прорваться вблизи Бересток.
Что важно понимать, населенные пункты Вишневое, Вербовое и Терново находятся в Днепропетровской области.
Село Терновое оккупировано, статус Вишневого и Вербового неопределен.
Что касается населенного пункта Бересток, то он расположен в Донецкой области в направлении Константиновки.
Как уже упоминалось ранее, с 11 по 15 февраля Силы обороны Украины смогли успешно деоккупировать 201 квадратный километр территории.
Иностранные аналитики обращают внимание на то, что это наибольшее продвижение украинских воинов за последние два с половиной года.
Генштаб ВСУ о начале нового контрнаступления официально не объявлял.
