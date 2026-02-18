ЗСУ відбили понад 100 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 18.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 58 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі атакував у бік населених пунктів Вільча та Фиголівка. Наразі спроби ворога просуватися вперед не спостерігаються.

На Куп’янському напрямку противник один раз йшов вперед в районі Курилівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість спроб загарбників просунутися в бік Твердохлібового, Рідкодуба, Дробишевого, Ставків та Зарічного. Наразі штурмових дій з боку ворога не спостерігається.

На Слов’янському напрямку окупанти намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки та Закітного. Одна з двох атак триває.

На Краматорському напрямку агресор намагався просунутися в районах Бондарного, Федорівки та Часового Яру.