ВСУ отразили более 100 атак армии РФ с начала суток

Оккупанты продолжают свои попытки продвигаться вглубь территории Украины на некоторых участках фронта, наиболее активно - на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. С начала суток количество атак агрессора уже составляет 102.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 18 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголовка. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник однажды шел вперед в районе Куриловки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Твердохлебового, Редкодуба, Дробышевого, Ставков и Заречного. Пока штурмовых действий со стороны врага не наблюдается.
На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закотного. Одна из двух атак продолжается.
На Краматорском направлении агрессор пытался продвинуться в районах Бондарного, Федоровки и Временного Яра.
На Константиновском направлении захватчики совершили 14 наступательных действий вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русиного Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. Продолжается одна атака.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затышек, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новоподгородное. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 26 атак.
В Александровском направлении враг наступал шесть раз, в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого и Нового Запорожья. Два штурмовых действия продолжаются. Районы Орестополя и Покровского подверглись авиаударам.
На Гуляйпольском направлении произошло 38 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горького, Святопетровки и Верхней Терсы. Шесть штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Сергеевки, Гуляйпольского, Воздвижовки, Малой Токмачки, Копанов и Терсянки.
На Ореховском направлении кафиры атаковали трижды. Боестолкновения происходили в районах Степного, Малых Щербаков и Приморского.
