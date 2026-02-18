ВСУ отразили более 100 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 18.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголовка. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник однажды шел вперед в районе Куриловки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Твердохлебового, Редкодуба, Дробышевого, Ставков и Заречного. Пока штурмовых действий со стороны врага не наблюдается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закотного. Одна из двух атак продолжается.

На Краматорском направлении агрессор пытался продвинуться в районах Бондарного, Федоровки и Временного Яра.