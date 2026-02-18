ВСУ уничтожили более 1800 российских дронов в течение суток
ВСУ уничтожили более 1800 российских дронов в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Потери армии РФ на поле боя и за его пределами продолжают стремительно расти. Только в течение 17 февраля Силы обороны Украины успели ликвидировать еще 740 российских захватчиков, 245 единиц техники и более 1800 вражеских БПЛА.

Главные тезисы

  • Начались 1456-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего вчера на фронте произошло 160 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 18 февраля 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 18.02.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 256 080 (+740) человек;

  • танков — 11 681 (+3) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 051 (+6) ед;

  • артиллерийских систем — 37 363 (+40) ед;

  • средств ПВО — 1 302 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 137 924 (+1 851) ед;

  • крылатых ракет — крылатые ракеты / cruise missiles — 4 314 (+26) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 78 919 (+194) ед;

  • специальной техники — 4 072 (+1) ед.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, одну артиллерийскую систему, пункт управления БПЛА и три других важных целей российских захватчиков.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 76 авиационных ударов, сбросив 168 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлек для поражения 8470 дронов-камикадзе и произвели 3323 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 67 — из реактивных систем залпового огня.

