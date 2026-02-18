ЗСУ знищили понад 1800 російських дронів протягом доби

Втрати армії РФ на полі бою та поза його межами продовжують стрімко зростати. Так, лише протягом 17 лютого Сили оборони України встигли ліквідувати ще 740 російських загарбників, 245 одиниць техніки та понад 1800 ворожих БпЛА.
Головні тези:
- Розпочалася 1456-та доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом вчора на фронті відбулося 160 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 18 лютого 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 18.02.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 256 080 (+740) осіб;
танків — 11 681 (+3) од;
бойових броньованих машин — 24 051 (+6) од;
артилерійських систем — 37 363 (+40) од;
засобів ППО — 1 302 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 137 924 (+1 851) од;
крилатих ракет — крилаті ракети / cruise missiles — 4 314 (+26) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 78 919 (+194) од;
спеціальної техніки — 4 072 (+1) од.
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, одну артилерійську систему, пункт управління БпЛА та три інші важливі цілі російських загарбників.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 30 ракет, здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 168 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучив для ураження 8470 дронів-камікадзе та здійснили 3323 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 67 — з реактивних систем залпового вогню.
