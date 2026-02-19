ВСУ уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему РФ в течение суток
ВСУ уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 19 февраля 2026 года, составляют около 1 256 910 человек, из них 830 человек - за минувшие сутки.

  • Боевые потери российских войск в ходе вторжения в Украину составляют более 1,25 миллиона человек, из которых 830 погибли за последние сутки.
  • Украинские вооруженные силы зафиксировали уничтожение 830 оккупантов и 21 артиллерийской системы РФ в последние сутки.
  • Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, армия РФ также потеряла значительное количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерию, РСЗО и другое оборудование.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, армия РФ потеряла:

  • танков — 11 682 (+1),

  • боевых бронированных машин — 24 054 (+3),

  • артиллерийских систем — 37 384 (+21),

  • РСЗО — 1 649 (+1),

  • средств ПВО — 1 302 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 347 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 330 (+406),

  • крылатых ракет — 4 314 (+0),

  • кораблей / катеров — 29 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 79 036 (+117),

  • специальной техники — 4 072 (+1).

