ВСУ уничтожили 830 оккупантов и 21 артсистему РФ в течение суток

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 по 19 февраля 2026 года, составляют около 1 256 910 человек, из них 830 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Боевые потери российских войск в ходе вторжения в Украину составляют более 1,25 миллиона человек, из которых 830 погибли за последние сутки.
- Украинские вооруженные силы зафиксировали уничтожение 830 оккупантов и 21 артиллерийской системы РФ в последние сутки.
- Согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, армия РФ также потеряла значительное количество техники, включая танки, бронированные машины, артиллерию, РСЗО и другое оборудование.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, армия РФ потеряла:
танков — 11 682 (+1),
боевых бронированных машин — 24 054 (+3),
артиллерийских систем — 37 384 (+21),
РСЗО — 1 649 (+1),
средств ПВО — 1 302 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 347 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 330 (+406),
крылатых ракет — 4 314 (+0),
кораблей / катеров — 29 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 79 036 (+117),
специальной техники — 4 072 (+1).
Данные уточняются.
