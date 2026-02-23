ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 40 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2026 на войне против Украины составляют около 1 260 500 человек, из них еще 720 человек - за предыдущие сутки.
Главные тезисы
- Украинская армия уничтожила 720 оккупантов и 40 артиллерийских систем РФ за предыдущие сутки.
- Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превышают 1,26 миллиона человек.
- Армия РФ в ходе конфликта потеряла значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, самолеты и другие средства вооружения.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Также армия РФ потеряла:
танков — 11 696 (+2),
боевых бронированных машин — 24 082 (+13),
артиллерийских систем — 37 510 (+40),
РСЗО — 1 654 (+2),
средств ПВО — 1 304 (+1),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 143 878 (+1 765),
крылатых ракет — 4 347 (+33),
кораблей / катеров — 29 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 79 636 (+136),
специальной техники — 4073 (+0).
Данные уточняются.
