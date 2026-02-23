ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 40 артсистем РФ
Украина
ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 40 артсистем РФ

Генштаб ВСУ
потери
Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 23 февраля 2026 на войне против Украины составляют около 1 260 500 человек, из них еще 720 человек - за предыдущие сутки.

Главные тезисы

  • Украинская армия уничтожила 720 оккупантов и 40 артиллерийских систем РФ за предыдущие сутки.
  • Общие боевые потери российских войск на войне против Украины превышают 1,26 миллиона человек.
  • Армия РФ в ходе конфликта потеряла значительное количество техники, включая танки, бронетранспортеры, самолеты и другие средства вооружения.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Потери РФ

Также армия РФ потеряла:

  • танков — 11 696 (+2),

  • боевых бронированных машин — 24 082 (+13),

  • артиллерийских систем — 37 510 (+40),

  • РСЗО — 1 654 (+2),

  • средств ПВО — 1 304 (+1),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 143 878 (+1 765),

  • крылатых ракет — 4 347 (+33),

  • кораблей / катеров — 29 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 79 636 (+136),

  • специальной техники — 4073 (+0).

Данные уточняются.

