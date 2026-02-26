ВСУ ликвидировали еще 1360 оккупантов и 25 артсистем РФ

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 26 февраля 2026 на войне против Украины составляют около 1 263 850 человек, из них 1 360 человек - за минувшие сутки.
Главные тезисы
- Общие боевые потери российских войск в войне с Украиной составляют более 1,263 млн человек.
- Украинскими Вооруженными Силами была объявлена ликвидация 1360 оккупантов и уничтожено 25 артиллерийских систем РФ.
Актуальные потери армии РФ в войне против Украины
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Также РФ потеряла:
танков — 11 704 (+3),
боевых бронированных машин — 24 091 (+0),
артиллерийских систем — 37 614 (+25),
РСЗО — 1 659 (+4),
средств ПВО — 1 305 (+0),
самолетов — 435 (+0),
вертолетов — 348 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 147 138 (+681),
крылатых ракет — 4 347 (+0),
кораблей / катеров — 29 (+0),
подводных лодок — 2 (+0),
автомобильной техники и автоцистерн — 80 064 (+93),
специальной техники — 4075 (+0).
Данные уточняются.
