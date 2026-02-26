ВСУ ликвидировали еще 1360 оккупантов и 25 артсистем РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали еще 1360 оккупантов и 25 артсистем РФ

Генштаб ВСУ
потери
Читати українською

Общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 по 26 февраля 2026 на войне против Украины составляют около 1 263 850 человек, из них 1 360 человек - за минувшие сутки.

Главные тезисы

  • Общие боевые потери российских войск в войне с Украиной составляют более 1,263 млн человек.
  • Украинскими Вооруженными Силами была объявлена ликвидация 1360 оккупантов и уничтожено 25 артиллерийских систем РФ.

Актуальные потери армии РФ в войне против Украины

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Актуальные потери армии РФ

Также РФ потеряла:

  • танков — 11 704 (+3),

  • боевых бронированных машин — 24 091 (+0),

  • артиллерийских систем — 37 614 (+25),

  • РСЗО — 1 659 (+4),

  • средств ПВО — 1 305 (+0),

  • самолетов — 435 (+0),

  • вертолетов — 348 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 147 138 (+681),

  • крылатых ракет — 4 347 (+0),

  • кораблей / катеров — 29 (+0),

  • подводных лодок — 2 (+0),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 80 064 (+93),

  • специальной техники — 4075 (+0).

Данные уточняются.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали еще 1010 российских окупантов и вражеский вертолет
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 21 февраля 2026 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили еще 720 оккупантов и 40 артсистем РФ
Генштаб ВСУ
потери
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов РФ на Покровском направлении в течение суток
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?