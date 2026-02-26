Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло 120 боестолкновений

Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил одну атаку на позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, 54 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три — из реактивных систем залпового огня. Подразделения Вооруженных сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боестолкновения сейчас продолжаются.

В Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районе Новоселовки и в сторону Красного Става, Новоегоровки, Дробышева, Ставков и Лимана. Один бой продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в районе Орехово-Василовки.