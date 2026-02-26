Ситуация на фронте обострилась — между ВСУ и армией РФ произошло 120 боестолкновений

С начала суток на фронте произошло 120 боевых столкновений.
Главные тезисы
Актуальная ситуация на фронте 26 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 26.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил одну атаку на позиции наших защитников. Враг нанес три авиационных удара, сбросив восемь управляемых бомб, 54 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три — из реактивных систем залпового огня. Подразделения Вооруженных сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.
На Южно-Слобожанском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боестолкновения сейчас продолжаются.
В Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили десять атак захватчиков в районе Новоселовки и в сторону Красного Става, Новоегоровки, Дробышева, Ставков и Лимана. Один бой продолжается.
На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Ямполя, Закотного и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские оккупанты совершили одну атаку в районе Орехово-Василовки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 15 наступательных действий в районе населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Степановка, Софиевка, Новоплатоновка. Одна атака продолжается.
На Покровском направлении с начала суток российские кафиры предприняли 36 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Муравка, Филиал и в сторону населенных пунктов Белицкое, Шевченко, Гришино, Сергеев. Четыре атаки в настоящее время продолжаются.
На Александровском направлении агрессор атаковал семь раз в районах населенных пунктов Терново, Согласие и в сторону Вербового и Вишневого. Авиаудары получили населенные пункты Ивановка, Александроград, Маломихайловка, Писанцы.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 25 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону населенных пунктов Железнодорожное, Староукраинка, Горькое, Варваровка, Леноконстантиновка, Святопетровка, Волшебное. Еще одна атака продолжается. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Терсянка, Зеленое, Шевченковское, Воздвижовка, Долинка, Копани.
