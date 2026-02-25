Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 115 боестолкновений с оккупантами РФ
Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 115 боестолкновений с оккупантами РФ

С начала суток на фронте произошло 115 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 115 боевых столкновений, где ЗСУ успешно отражали атаки оккупантов.
  • Самая напряженная ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где противник совершил 11 атак и 53 обстрела.

Актуальная ситуация на фронте 25 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.02.2026 по российскому вторжению

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 11 атак на позиции наших защитников, четыре из которых еще продолжаются, нанес 53 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боестолкновения в данный момент продолжаются.

  • На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в сторону Новоегоровки, Дробышева и Лимана.

  • На Краматорском направлении российские оккупанты совершили две атаки в районе Бондарного.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили 12 наступательных действий в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Бересток, Русин Яр, Степановка и Софиевка. Три атаки до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 30 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Молодецкое, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Белицкое, Гришино, Новоподгородное и Новопавловка. Восемь атак в настоящее время продолжаются.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал пять раз в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Терново, Вишневое и Калиновское. Авиаудару потерпело Покровское.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 22 атаки оккупантов в районе Гуляйполя, Белогорья и в сторону населенных пунктов Доброполье, Железнодорожное, Горькое и Варваровка. Еще семь атак продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижовка, Гуляйпольское, Долинка, Копани, Любицкое, Терсянка.

  • На Ореховском направлении враг восемь раз атаковал в районах населенных пунктов Степногорск, Малые Щербаки и Степное.

  • На Приднепровском направлении наши воины отражают одну атаку противника.

