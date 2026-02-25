Ситуация на фронте — ВСУ вступили в 115 боестолкновений с оккупантами РФ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 25.02.2026 по российскому вторжению

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 11 атак на позиции наших защитников, четыре из которых еще продолжаются, нанес 53 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе 10 — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал в районах Песчаного, Волчанска и в направлениях Зеленого и Лимана. Три боестолкновения в данный момент продолжаются.

На Купянском направлении враг четырежды атаковал в районе Боровской Андреевки и в сторону Песчаного и Куриловки. Один бой продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в сторону Новоегоровки, Дробышева и Лимана.

На Краматорском направлении российские оккупанты совершили две атаки в районе Бондарного.