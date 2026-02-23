ВСУ вступили в 40 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.02.2026 по российскому вторжению

На Лиманском направлении украинские воины отразили пять атак захватчиков в районе Дробышево и в сторону Новосергеевки, Шейковки, Лимана.

На Купянском направлении враг однажды пытался атаковать в районе Песчаного.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Щербиновки, Иванополья, Софиевки, Берестка и в сторону Константиновки, Новопавловки. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное и в сторону населенного пункта Шевченко.

На Александровском направлении агрессор атаковал три раза в районе населенного пункта Терново и в сторону Вишневого. Авиаудары получили районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное.