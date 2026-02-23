ВСУ вступили в 40 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток
ВСУ вступили в 40 боестолкновений с оккупантами РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
С начала суток на фронте произошло 40 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • На фронте произошло 40 боевых столкновений между ВСУ и оккупантами из России.
  • Российские войска осуществляют обстрелы и наступательные действия в различных районах Украины.

Актуальная ситуация на фронте 23 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 23.02.2026 по российскому вторжению

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе шесть из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении вражеских наступательных действий не зафиксировано.

  • На Купянском направлении враг однажды пытался атаковать в районе Песчаного.

  • На Лиманском направлении украинские воины отразили пять атак захватчиков в районе Дробышево и в сторону Новосергеевки, Шейковки, Лимана.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Щербиновки, Иванополья, Софиевки, Берестка и в сторону Константиновки, Новопавловки. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 13 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное и в сторону населенного пункта Шевченко.

  • На Александровском направлении агрессор атаковал три раза в районе населенного пункта Терново и в сторону Вишневого. Авиаудары получили районы населенных пунктов Гавриловка, Великомихайловка, Просяна, Левадное.

  • На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили восемь атак оккупантов в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Воздвижовка, Мирное, Гуляйпольское, Новоселовка, Волшебное, Долинка, Луговское, Любицкое.

