ЗСУ вступили у 40 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Від початку доби на фронті відбулося 40 бойових зіткнень.
Головні тези:
- Збройні Сили України зафіксували 40 бойових зіткнень з російськими окупантами з початку поточної доби.
- Ворожі атаки були спрямовані на різні райони населених пунктів Чернігівської, Сумської та інших областей.
Актуальна ситуація на фронті 23 лютого
Оперативна інформація станом на 16:00 23.02.2026 щодо російського вторгнення
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати у районі Піщаного.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.
На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. Чотири атаки досі тривають.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне та у бік населеного пункту Шевченко.
На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили вісім атак окупантів у районі Гуляйполя та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Воздвижівка, Мирне, Гуляйпільське, Новоселівка, Чарівне, Долинка, Лугівське, Любицьке.
