ЗСУ вступили у 40 боєзіткнень з окупантами РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 23.02.2026 щодо російського вторгнення

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників у районі Дробишевого та у бік Новосергіївки, Шийківки, Лимана.

На Куп’янському напрямку ворог один раз намагався атакувати у районі Піщаного.

На Південно-Слобожанському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Щербинівки, Іванопілля, Софіївки, Берестка та у бік Костянтинівки, Новопавлівки. Чотири атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне та у бік населеного пункту Шевченко.

На Олександрівському напрямку агресор атакував три рази у районі населеного пункту Тернове та у бік Вишневого. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Гаврилівка, Великомихайлівка, Просяна, Левадне.