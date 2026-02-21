ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ від початку доби

Оперативна інформація станом на 16:00 21.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням 3 КАБ. Мало місце одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази йшов вперед у бік Піщаного. Одна з цих спроб триває.

На Лиманському напрямку окупанти шість разів атакували в бік Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Два боєзіткнення не завершено.