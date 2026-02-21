ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ від початку доби
ЗСУ відбили понад 70 атак армії РФ від початку доби

Окупанти продовжують атакувати. Найбільше боєзіткнень на цей час на Гуляйпільському напрямку. Сили оборони стримують ворога, завдаючи йому значних втрат. Від початку доби загалом окупанти атакували 75 разів.

Головні тези:

  • ЗСУ відбили 75 атак армії РФ з початку доби, з найбільшою кількістю боєзіткнень на Гуляйпільському напрямку.
  • Ворожі обстріли та атаки стали причиною пошкоджень населених пунктів в Сумській області та Чернігівщині.

Актуальна ситуація на фронті 21 лютого

Оперативна інформація станом на 16:00 21.02.2026 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 27 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням РСЗВ. Завдав одного авіаудару із застосуванням 3 КАБ. Мало місце одне боєзіткнення.

  • На Куп’янському напрямку противник чотири рази йшов вперед у бік Піщаного. Одна з цих спроб триває.

  • На Лиманському напрямку окупанти шість разів атакували в бік Греківки, Ставків, Дробишевого та Масляківки. Два боєзіткнення не завершено.

  • На Слов’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Ямполя, Дронівки та Закітного. Дві з трьох атак іще тривають.

  • На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Щербинівки, Берестка, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки. Три атаки тривають.

  • На Покровському напрямку з початку доби окупанти 23 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Лиман, Покровськ, Удачне, Молодецьке. Уже зупинено 19 атак.

  • На Олександрівському напрямку ворог наступав у бік Запорізького. Штурмову дію відбито. Великомихайлівка зазнала авіаудару.

  • На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у районі Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля, Загірного та Гіркого. Шість штурмів іще тривають. Ворог завдав авіаударів у районах Розівки, Гіркого, Залізничного, Мирного, Гуляйпільського, Лугівського та Чарівного.

  • На Оріхівському напрямку окупанти атакували в бік Приморського. Боєзіткнення триває. Авіаударів зазнали райони Комишувахи, Юльївки та Новоандріївки.

