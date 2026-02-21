ВСУ отразили более 70 атак армии РФ с начала суток

оккупанты продолжают атаковать. Больше всего боестолкновений в это время на Гуляйпольском направлении. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери. С начала суток оккупанты атаковали 75 раз.
Главные тезисы
- С начала суток ВСУ отразили 75 атак армии РФ, большинство сосредоточены на Гуляйпольском направлении.
- Продолжающиеся атаки оккупантов привели к повреждениям населенных пунктов в Сумской области и Черниговщине.
Актуальная ситуация на фронте 21 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением 3 КАБ. Имело место одно боестолкновение.
На Купянском направлении противник четырежды шел вперед в сторону Песчаного. Одна из этих попыток продолжается.
На Лиманском направлении оккупанты шесть раз атаковали в сторону Грековки, Ставков, Дробышева и Масляковки. Два боестолкновения не завершены.
На Славянском направлении оккупанты безуспешно пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Дроновки и Закотного. Две из трех атак еще продолжаются.
На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Константиновки, Иванополья, Щербиновки, Берестка, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки. Три атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 23 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Лиман, Покровск, Удачное, Молодежское. Уже остановлено 19 атак.
На Александровском направлении враг наступал в сторону Запорожского. Штурмовое действие отражено. Великомихайловка подверглась авиаудару.
На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак в районе Гуляйполя и в сторону Железнодорожного, Староукраинки, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья, Загорного и Горького. Шесть штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Розовки, Горького, Железнодорожного, Мирного, Гуляйпольского, Луговского и Волшебного.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Приморского. Боестолкновение продолжается. Авиаудары получили районы Камышевахи, Юльевки и Новоандреевки.
