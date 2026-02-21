ВСУ отразили более 70 атак армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 21.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 27 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых с применением РСЗО. Нанес один авиаудар с применением 3 КАБ. Имело место одно боестолкновение.

На Купянском направлении противник четырежды шел вперед в сторону Песчаного. Одна из этих попыток продолжается.

На Лиманском направлении оккупанты шесть раз атаковали в сторону Грековки, Ставков, Дробышева и Масляковки. Два боестолкновения не завершены.