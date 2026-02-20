ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с врагом. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемых бомбы, совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивной системы залпового огня. Подразделения Вооруженных сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник однажды шел вперед в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских защитников в районе Заречного и в сторону Дробышева и Лимана. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Славянском направлении кафиры пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.