ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 51.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов, отразив более 50 штурмов армии РФ.
- На различных направлениях произошли многочисленные боеприкосновения, включая авиационные удары и обстрелы населенных пунктов и позиций украинских войск.
Актуальная ситуация на фронте 20 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с врагом. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемых бомбы, совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивной системы залпового огня. Подразделения Вооруженных сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.
На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.
На Купянском направлении противник однажды шел вперед в сторону Новоосинового.
На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских защитников в районе Заречного и в сторону Дробышева и Лимана. Сейчас продолжаются три боестолкновения.
На Славянском направлении кафиры пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.
На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Плещеевки, Русиного Яра и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка. Продолжаются три боестолкновения.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 13 атак.
На Александровском направлении враг пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Степного. Авиаудару управляемыми авиабомбами потерпела Великомихайловка.
На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов — в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Аленоконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки. Пять штурмов продолжаются. Вражеские авиаудары потерпели Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Волшебное.
На Ореховском направлении оккупанты атаковали дважды. Боестолкновения происходили в районах Степного и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
