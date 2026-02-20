ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток
ВСУ отразили более 50 штурмов армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 51.

Актуальная ситуация на фронте 20 февраля

Оперативная информация по состоянию на 16:00 20.02.2026 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

  • На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боестолкновения с врагом. Враг нанес два авиационных удара, сбросив три управляемых бомбы, совершил 34 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых — с применением реактивной системы залпового огня. Подразделения Вооруженных сил Украины проводили активные действия, имели определенные успехи.

  • На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районе населенного пункта Волчанские Хутора. Пока попытки врага продвигаться вперед не наблюдаются.

  • На Купянском направлении противник однажды шел вперед в сторону Новоосинового.

  • На Лиманском направлении захватническая армия совершила четыре атаки на позиции украинских защитников в районе Заречного и в сторону Дробышева и Лимана. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

  • На Славянском направлении кафиры пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Ямполя и в сторону Рай-Александровки. Одна атака продолжается.

  • На Константиновском направлении захватчики совершили десять наступательных действий вблизи Плещеевки, Русиного Яра и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Бересток, Новопавловка. Продолжаются три боестолкновения.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новоалександровки. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 13 атак.

  • На Александровском направлении враг пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Степного. Авиаудару управляемыми авиабомбами потерпела Великомихайловка.

  • На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов — в районах Гуляйполя, Загорного и в сторону Аленоконстантиновки, Железнодорожного и Святопетровки. Пять штурмов продолжаются. Вражеские авиаудары потерпели Верхняя Терса, Железнодорожное, Горькое, Гуляйпольское, Волшебное.

  • На Ореховском направлении оккупанты атаковали дважды. Боестолкновения происходили в районах Степного и Малых Щербаков.

  • На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

